Nova šokantna rekordna orgija, Bonnie Blue več sto moških čakalo ure in ure

Bonnie Blue je znova polnila naslovnice z novim domnevnim poskusom svetovnega rekorda v razvpitih prostorih znanega londonskega dvorca, kjer so udeleženci za sporni dogodek domnevno čakali v vrsti tudi do sedem ur. Bonnie Blue trdi, da je postavila nov svetovni rekord, še bolj šokanten kot njen prejšnji seksualni maraton, ko je imela spolne odnose s 1.057 moškimi v 12 urah. Zvezdnica za odrasle – s pravim imenom Tia Billinger – trdi, da je njen londonski maraton 7. februarja znova zapisal njeno ime v zgodovino.

OnlyFansova zvezda Bonnie trdi, da je podrla tudi rekord v kategoriji brez zaščite, saj naj bi na dogodku sodelovalo približno 400 udeležencev. V industriji za odrasle ta izraz pomeni, da ni bila uporabljena zaščita. Prejšnji domnevni rekord naj bi znašal 65 udeležencev in naj bi ga leta 2004 v Pragi dosegla Ariana Jollee. Dogodek je potekal v dvorcu lorda Davenporta, istem prizorišču, kjer je Bonnie pred približno letom dni domnevno postavila rekord, ki jo je izstrelil v svetovno prepoznavnost. Ta prejšnji podvig je že veljal za ekstremen, vendar Bonnie trdi, da novi presega starega tako po vplivu kot po namenu.

Tokrat naj bi bil poudarek bolj na »zaključevanju« kot na doseganju točno določenega števila. Obiskovalci dogodka so čakali zelo dolgo – povpraševanje je bilo tako veliko, da so nekateri čakali tudi sedem ur. Organizatorji so udeležencem med čakanjem zagotavljali pijačo in prigrizke, medtem ko so se vrste vile okoli posestva. Sprva so krožile govorice, da Bonnie načrtuje 24-urni vzdržljivostni test, vendar naj bi strategijo med dogodkom spremenila. Namesto časovnega cilja naj bi želela doseči nov zgodovinski mejnik. Po dogodku je Bonnie povedala, da jo je skrbelo, ali bo zaradi količine tekočin, ki jih je nameravala zaužiti, sploh zdržala do konca dneva. Dodala je, da je želela dati prednost moškim, ki so si najbolj želeli postati očetje.

Ne glede na to, ali bodo uradni skrbniki rekordov njen dosežek priznali, je Bonnie Blue znova poskrbela, da je vsa pozornost usmerjena nanjo, saj združuje šokantnost, škandal in močno osebno ambicijo.

Kontekst prejšnjega »rekorda«

Bonnie Blue je že prej trdila, da je imela spolne odnose s 1.057 moškimi v 12 urah na dogodku v Londonu, s čimer naj bi presegla prejšnji rekord iz leta 2004, poroča Daily Star.