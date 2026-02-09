Novi Nostradamus napoveduje konec vojne v Ukrajini, omenja nenaden dogovor

Craig Hamilton-Parker, javnosti poznan tudi kot Novi Nostradamus, deluje kot medij in futurist več kot tri desetletja ter si je ustvaril ugled osebe, ki ima, kot trdi, »poseben vpogled« v družbene, politične in globalne tokove. Skozi leta je pridobil znatno medijsko pozornost, predvsem v Veliki Britaniji, kjer redno izpostavlja svoja predvidevanja o smeri, v kateri se svet razvija. V svojih napovedih za leto 2026 Hamilton-Parker napoveduje, da Veliko Britanijo čaka »resen finančni pretres«, ki bi po njegovih besedah lahko sprožil »širši politični razkol«.

Opozarja, da bi lahko tržni šok spomladi in poleti prizadel Britanijo bolj kot preostali zahodni svet, kar bi povzročilo izgubo zaupanja v vlado. Po njegovih besedah bi ekonomska nestabilnost sprožila »masovne proteste, rast javnega nezadovoljstva zaradi migracij in visokih življenjskih stroškov«, situacija pa bi se lahko »eskalirala v ustavno krizo«, če bi oblast zavrnila razpis volitev. Takšen scenarij bi lahko privedel do »resnega konflikta med državljani in institucijami«.

Notranji konflikti laburistov in padec vlade

Politično Hamilton-Parker napoveduje, da bi se vlada Keira Starmerja lahko podrla zaradi notranjih sporov. Starmer bi po njegovih navedbah izgubil nadzor nad stranko, rivalstva znotraj Laburistične stranke pa bi eskalirala, zlasti med Edom Milibandom, Davidom Lamijem in drugimi visokopozicioniranimi člani. Po njegovem bi v tem vakuumu prišlo do »kratkotrajnega mandata začasnega premierja«, za kar bi bila po njegovem mnenju primerna Yvette Cooper, ki bi kratkoročno stabilizirala situacijo pred nenadnimi splošnimi volitvami. Hamilton-Parker nadaljuje, da bi po volilni aktivnosti javnosti lahko prišlo do političnega preobrata, v katerem bi stranka Reform UK tesno prevzela vodstvo. Po njegovih besedah bi ta stranka lahko oblikovala vlado le ob podpori konservativcev. Hkrati napoveduje »resne družbene nemire«, predvsem glede migracij in tako imenovanih kulturnih vojn. Po njegovih ocenah bi napetosti dosegle najvišjo raven v zadnjih desetletjih, z izbruhom antimigracijskih nemirov v več mestih.

Smrt monarha in skriti škandali

Med svojimi napovedmi Hamilton-Parker omenja smrt kralja Karla, kar bi po njegovem povzročilo močen šok v britanski družbi. Prav tako trdi, da bi na dan prišli »skriti škandali in dolgo potisnjene resnice«. Kljub splošnemu kaosu bi po njegovem prišlo do ponovnega zanimanja za tradicionalno krščansko vero, ki bi postala del širšega duhovnega preoblikovanja v Veliki Britaniji. Omenja, da bi bil največji dogodek leta 2026 »pok tako imenovanega AI balona« spomladi. Po njegovih besedah bi po dramatični korekciji na trgu umetne inteligence in tehnoloških delnic prišlo do kratkega, a ostrega globalnega gospodarskega padca.

Opozarja tudi na možnost, da bi vodilna kriptovaluta izgubila do 70 % vrednosti, kar bi resno omajalo zaupanje v kriptoindustrijo po svetu. Čeprav meni, da bi bila kriza kratkotrajna, dodaja, da bi razkrila globoke strukturne slabosti globalnih trgov.

Vojna v Ukrajini, dogajanja na Kitajskem

Hamilton-Parker spominja, da je prej napovedoval, da bi Ukrajina lahko »povrnila večji del svojega ozemlja«, Rusija pa bi »ohranila ozek koridor proti Krimu«. Meni, da bi se ta scenarij lahko uresničil po nenadnem dogovoru med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom, kar bi končalo vojno, a bi se globalne napetosti, po njegovih besedah, preusmerile proti Daljnemu vzhodu. O Kitajski pravi, da bi lahko vstopila v obdobje vidnih notranjih razpok, označeno med drugim z veliko infrastrukturno katastrofo. Omenja tudi možnost »misteriozne smrti ali izginotja visokega predstavnika oblasti«.

Na koncu velja poudariti, da vsi navedki iz tega besedila izhajajo iz izjav Craiga Hamiltona-Parkerja. Predstavljajo njegove javne nastope in medijske intervjuje ter jih ne smemo šteti za preverjene ali potrjene dogodke, poroča Telegraf.rs.