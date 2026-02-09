  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAPOVEDUJE KONEC VOJNE IN POLITIČNI KAOS

Novi Nostradamus napoveduje konec vojne v Ukrajini, omenja nenaden dogovor

Futurist razkriva, kaj nas čaka to leto.
FOTO: Mangojuicy Getty Images/iStockphoto
FOTO: Mangojuicy Getty Images/iStockphoto
A. G.
 9. 2. 2026 | 14:35
 9. 2. 2026 | 14:45
4:21
A+A-

Craig Hamilton-Parker, javnosti poznan tudi kot Novi Nostradamus, deluje kot medij in futurist več kot tri desetletja ter si je ustvaril ugled osebe, ki ima, kot trdi, »poseben vpogled« v družbene, politične in globalne tokove. Skozi leta je pridobil znatno medijsko pozornost, predvsem v Veliki Britaniji, kjer redno izpostavlja svoja predvidevanja o smeri, v kateri se svet razvija. V svojih napovedih za leto 2026 Hamilton-Parker napoveduje, da Veliko Britanijo čaka »resen finančni pretres«, ki bi po njegovih besedah lahko sprožil »širši politični razkol«.

Opozarja, da bi lahko tržni šok spomladi in poleti prizadel Britanijo bolj kot preostali zahodni svet, kar bi povzročilo izgubo zaupanja v vlado. Po njegovih besedah bi ekonomska nestabilnost sprožila »masovne proteste, rast javnega nezadovoljstva zaradi migracij in visokih življenjskih stroškov«, situacija pa bi se lahko »eskalirala v ustavno krizo«, če bi oblast zavrnila razpis volitev. Takšen scenarij bi lahko privedel do »resnega konflikta med državljani in institucijami«.

Notranji konflikti laburistov in padec vlade

Politično Hamilton-Parker napoveduje, da bi se vlada Keira Starmerja lahko podrla zaradi notranjih sporov. Starmer bi po njegovih navedbah izgubil nadzor nad stranko, rivalstva znotraj Laburistične stranke pa bi eskalirala, zlasti med Edom Milibandom, Davidom Lamijem in drugimi visokopozicioniranimi člani. Po njegovem bi v tem vakuumu prišlo do »kratkotrajnega mandata začasnega premierja«, za kar bi bila po njegovem mnenju primerna Yvette Cooper, ki bi kratkoročno stabilizirala situacijo pred nenadnimi splošnimi volitvami. Hamilton-Parker nadaljuje, da bi po volilni aktivnosti javnosti lahko prišlo do političnega preobrata, v katerem bi stranka Reform UK tesno prevzela vodstvo. Po njegovih besedah bi ta stranka lahko oblikovala vlado le ob podpori konservativcev. Hkrati napoveduje »resne družbene nemire«, predvsem glede migracij in tako imenovanih kulturnih vojn. Po njegovih ocenah bi napetosti dosegle najvišjo raven v zadnjih desetletjih, z izbruhom antimigracijskih nemirov v več mestih.

Smrt monarha in skriti škandali

Med svojimi napovedmi Hamilton-Parker omenja smrt kralja Karla, kar bi po njegovem povzročilo močen šok v britanski družbi. Prav tako trdi, da bi na dan prišli »skriti škandali in dolgo potisnjene resnice«. Kljub splošnemu kaosu bi po njegovem prišlo do ponovnega zanimanja za tradicionalno krščansko vero, ki bi postala del širšega duhovnega preoblikovanja v Veliki Britaniji. Omenja, da bi bil največji dogodek leta 2026 »pok tako imenovanega AI balona« spomladi. Po njegovih besedah bi po dramatični korekciji na trgu umetne inteligence in tehnoloških delnic prišlo do kratkega, a ostrega globalnega gospodarskega padca.

Opozarja tudi na možnost, da bi vodilna kriptovaluta izgubila do 70 % vrednosti, kar bi resno omajalo zaupanje v kriptoindustrijo po svetu. Čeprav meni, da bi bila kriza kratkotrajna, dodaja, da bi razkrila globoke strukturne slabosti globalnih trgov.

Vojna v Ukrajini, dogajanja na Kitajskem

Hamilton-Parker spominja, da je prej napovedoval, da bi Ukrajina lahko »povrnila večji del svojega ozemlja«, Rusija pa bi »ohranila ozek koridor proti Krimu«. Meni, da bi se ta scenarij lahko uresničil po nenadnem dogovoru med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom, kar bi končalo vojno, a bi se globalne napetosti, po njegovih besedah, preusmerile proti Daljnemu vzhodu. O Kitajski pravi, da bi lahko vstopila v obdobje vidnih notranjih razpok, označeno med drugim z veliko infrastrukturno katastrofo. Omenja tudi možnost »misteriozne smrti ali izginotja visokega predstavnika oblasti«.

Na koncu velja poudariti, da vsi navedki iz tega besedila izhajajo iz izjav Craiga Hamiltona-Parkerja. Predstavljajo njegove javne nastope in medijske intervjuje ter jih ne smemo šteti za preverjene ali potrjene dogodke, poroča Telegraf.rs.

Več iz teme

novi NostradamusCraig Hamilton-Parkernapoved 2026
ZADNJE NOVICE
17:05
Novice  |  Slovenija
22. MAREC JE VSE BLIŽJE

Ekskluzivno: Tina Gaber bo na volitvah kandidirala za poslanko? Imamo odgovor!

V javnosti je završal namig, da naj bi soproga premierja Roberta Goloba kandidirala za poslanko. Informacijo smo preverili direktno pri Tini Gaber.
9. 2. 2026 | 17:05
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
ZIMZELEN ZVOK

Saša se vrača h koreninam

Priljubljena pevka je izdala novo skladbo z naslovom Avtobus št. 6
9. 2. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Slovenija
GZS PROTI VLADI

Zvonijo vsi alarmi! V Sloveniji ogrožen obstoj 16.000 podjetij in 66.000 delovnih mest, vlada medtem z političnimi parolami

Gospodarske zbornice Slovenije opozarja na višje stroške, ki so v kratkem času močno dodatno obremenili podjetja.
9. 2. 2026 | 17:00
16:34
Bulvar  |  Tuji trači
ŽELJE IN POTREBE

»Na prvem zmenku zahtevam vpogled v stanje na računu«: ta izjava vplivnice Sofie razburkala splet

Sofia Franklyn, priljubljena vplivnica, je sprožila burno razpravo, potem ko je priznala, da na prvem zmenku od moškega zahteva vpogled v bančni račun.
9. 2. 2026 | 16:34
16:26
Šport  |  Tekme
OLIMPIJSKE IGRE

Domen Prevc zvečer seveda favorit, a ne boste verjeli, kako skromen je

Prva serija današnje prve moške tekme na srednji skakalnici se bo začela ob 19. uri.
9. 2. 2026 | 16:26
16:25
Lifestyle  |  Stil
IZ KUHINJE

Ta preprost trik doma prežene vonj po zatohlem

Z nekaj preprostimi navadami lahko za vedno odpravimo neprijetne vonjave iz omar: pospravljamo le res suha oblačila in poskrbimo za pretok zraka.
9. 2. 2026 | 16:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki