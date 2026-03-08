»Novi Nostradamus« pravilno napovedal napad na Iran, zdaj naj bi sledilo to

Craig Hamilton-Parker, ki si je nadel vzdevek »prerok pogube«, znova buri duhove. Britanski avtor in ustvarjalec vsebin trdi, da se je ena od njegovih napovedi za leto 2026 že uresničila, ob tem pa opozarja še na nove pretresljive dogodke, ki naj bi svet šele čakali. Njegove izjave so tudi tokrat sprožile veliko zanimanja, a ostajajo predvsem v polju njegovih osebnih napovedi.

Hamilton-Parker, ki ga nekateri opisujejo tudi kot »novega Nostradamusa«, zase pravi, da je v preteklosti pravilno napovedal več velikih svetovnih dogodkov, med drugim smrt britanske kraljice, zmago Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah leta 2016 in pandemijo koronavirusa. Zdaj meni, da se je uresničila tudi njegova napoved o smrti iranskega ajatole Alija Hameneja. Ob tem poudarja, da je že prej govoril tudi o napadu na iranske jedrske objekte. Po njegovih besedah naj bi se to zgodilo marca 2026, pri čemer je opisoval zelo ciljno usmerjene napade na vodstvo in preostale jedrske zmogljivosti. Prepričan je bil, da bi se razmere hitro zaostrile, nato pa prav tako hitro umirile, brez obsežnejšega kopenskega posredovanja.

S tem pa njegovih svaril še ni konec. Hamilton-Parker, ki sodeluje tudi z ženo Jane, je v knjigi Messages from the Universe (Sporočila od Vesolja, op. p.) iz leta 2015 zapisal, da naj bi avgusta 2026 Japonsko prizadel katastrofalen »oblak plina«. Poleg tega napoveduje velik kibernetski dogodek, ki bi lahko zamajal trg kriptovalut in področje umetne inteligence.

Še en mandat kljub omejitvi?

Pri svojih napovedih se sklicuje na različna duhovna besedila, med njimi tudi na indijsko nadi astrologijo, ki naj bi temeljila na starodavnih rokopisih na palmovih listih. Hkrati poudarja, da prihodnost po njegovem ni zacementirana. Kot pravi, je mogoče potek dogodkov spremeniti, zato ljudi poziva k pozitivnim mislim, molitvam in vizualizacijam, s katerimi naj bi omilili posledice. Posebej odmevna je tudi njegova napoved, povezana z Donaldom Trumpom. Hamilton-Parker meni, da bi lahko Trump ob nadaljevanju svetovnih konfliktov poskušal doseči še tretji predsedniški mandat. Ob tem se sklicuje na možnost velikega mednarodnega spopada, v preteklosti pa je omenjal tudi Tajvan, čeprav zdaj pravi, da bi lahko šlo za katerikoli širši globalni konflikt.

Trump se je lani vrnil v Belo hišo kot 47. predsednik ZDA. V razpravah o morebitnem tretjem mandatu se pogosto omenja 22. amandma ameriške ustave, ki predsednika omejuje na dva izvoljena mandata, Hamilton-Parker pa opozarja na domnevne pravne zaplete in različne interpretacije, ki naj bi po njegovem puščale odprta vprašanja. Sam Trump je sicer možnost tretje kandidature v preteklosti večkrat omenil. Ob eni od priložnosti je celo dejal, da glede tretjega mandata »ne šali«, čeprav je hkrati zavrnil idejo o izigravanju pravnih vrzeli.

