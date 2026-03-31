Ob avtocesti postavili kip ekscentričnega meniha vrtoglave vrednosti

Na tajvanski nacionalni avtocesti 3, v bližini predora Lan-tan v okrožju Chiayi, je zrasla nova znamenitost, ki jo je skoraj nemogoče spregledati. Gre za velikanski kip Ji Gonga, priljubljenega ljudskega božanstva, znanega tudi kot nori menih. Novi Ji Gong ni povsem običajen, saj nosi sodobna sončna očala in okoli vratu masiven zlat medaljon. Ta naj bi bil po ocenah vreden več kot 100 milijonov tajvanskih dolarjev (približno tri milijone evrov), predvsem zaradi visokih cen zlata. Ogrlico naj bi financirali verniki sami kot darilo svojemu zaščitniku. Takšne donacije niso nenavadne v tajvanski ljudski religiji, kjer verniki pogosto darujejo bogovom dragocene predmete v znak hvaležnosti ali prošnje za zaščito.

Ji Gong sicer izhaja iz kitajske budistične tradicije in je znan po tem, da je kršil stroga meniška pravila, a vedno z namenom pomagati ljudem v stiski. Prav zaradi svoje neobičajnosti je postal ena najbolj priljubljenih ljudskih figur na Kitajskem in Tajvanu. Lokalne oblasti odkrito priznavajo, da ima projekt tudi praktičen cilj. S takšno nenavadno znamenitostjo želijo pritegniti turiste in povečati zanimanje za regijo ter njeno kulturno dediščino.

Ji Gong (znan tudi kot Daoji) naj bi živel v 12. stoletju v času dinastije Song. V legendah se pojavlja kot ekscentričen menih, ki je pil vino in jedel meso – kar je v nasprotju z budističnimi pravili –, a naj bi imel nadnaravne sposobnosti in pomagal revnim ter bolnim. Prav zaradi tega ga verniki častijo kot zaščitnika in nekakšnega ljudskega svetnika. Tajvan slovi po izjemno živahni ljudski religiji. Po nekaterih ocenah ima otok več kot 12.000 templjev, številni pa so posvečeni prav takšnim karizmatičnim likom, kot je Ji Gong. Velike kipe in bogato okrašene daritve pogosto postavljajo ob prometnice ali na izpostavljena mesta, saj verjamejo, da božanstva varujejo ljudi.