Ob cesti spolno občeval z mrtvo živaljo?! Hlače spuščene do kolen, policija našla kri in dlake (FOTO)

V ameriški zvezni državi Kentucky so aretirali 32-letnega Allena Osborna, potem ko je voznik policiji prijavil prizor ob cesti, ki ga ni mogel prezreti. Po navedbah klicatelja je moški na robu ceste spolno občeval z mrtvim jelenom.

Policisti so bili okoli 19. ure obveščeni, da je nekdo opazil moškega v modrih kavbojkah in temnem zgornjem delu, ki naj bi spolno občeval s povoženo živaljo. Ko so prispeli na kraj incidenta v Central Cityju v okrožju Muhlenberg, so v bližini opazili osebo, ki je ustrezala opisu. Po zapisniku o aretaciji so bile njegove hlače spuščene do kolen, na spodnjem delu puloverja je imel jelenovo dlako, na rokah kri, na obrazu pa sledi neznane tekočine. Policist je navedel, da so bile tudi Osbornove spodnjice okrvavljene v predelu genitalij. Ob sprejemu v pripor so po poročanju policije na njegovem telesu našli kri in jelenovo dlako.

Osborna so pridržali in obtožili kaznivega dejanja spolnega občevanja z živaljo, ki v Kentuckyju sodi med kazniva dejanja. Če bo obsojen, mu grozi do pet let zapora. Po sodnih evidencah je lani priznal krivdo za javno opitost, leta 2024 pa je bil obtožen nedostojnega razkazovanja intimnih delov. Trenutno je v priporu v zaporu. Pred sodiščem naj bi se pojavil 2. marca.