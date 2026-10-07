Ob vstopu v Muzej nagnusne hrane dobijo vrečko

Kar je za nekoga poslastica, je lahko za koga drugega prava nočna mora. Prav to razliko v okusih želi obiskovalcem pokazati švedski Muzej nagnusne hrane v Malmöju, ki je zdaj podružnico odprl tudi v Hongkongu. V tamkajšnjem nakupovalnem centru Airside je na ogled več kot 80 nenavadnih specialitet iz 35 držav, razstava pa bo v galeriji Gate33 odprta še do 26. novembra.

Najpogumnejši lahko eksponate okušajo.

Bi nazdravili s tem koktajlom? FOTO: Mikael Nilsson/Reuters

Švedski muzej, ki je doslej privabil že več kot pol milijona obiskovalcev z vsega sveta, ponuja precej nenavadno gastronomsko izkušnjo. Obiskovalci se podajo med pet tematskih območij, posvečenih najbolj razvpitim jedem sveta. Obvezen pripomoček je vrečka za bruhanje, ki jo za vsak primer prejmejo že ob vstopu. Med nenavadnimi eksponati so grenlandske fermentirane morske ptice, filipinski balut – kuhano oplojeno račje jajce z delno razvitim zarodkom, sardinski sir casu marzu z živimi ličinkami, perujski ocvrti morski prašički, kitajsko vino iz mišjih mladičev in koktajl z ovčjim očesom. Gastronomi v vlogi kustosov so poskrbeli tudi za vonjave: da bi okrepili izkušnjo, so razvili arome razstavljenih specialitet, ki jih oddajajo v bližini nagnusnih eksponatov. Prav vonj je namreč tisti, ki pri obiskovalcih sproži odziv. Oziroma odpor.

Švedski muzej je odprl vrata še v Hongkongu.

In če se jim želodec ni izneveril že med samim ogledom, si lahko za zadnji izziv zastavijo: degustacijo. V muzejskem baru The Final Bite, poslednji grižljaj, si lahko brez doplačila naročijo hrustljave čričke, kislo zeljnico, fermentirano meso morskega psa in še marsikaj, kdor uspešno zadrži vsebino v sebi, se okiti z nazivom bojevnik brbončic. Najdrznejši lahko pakiran obrok tudi kupijo in ga odnesejo domov. Muzej odpira pomembna družbena vprašanja, pojasnjujejo njegovi ustanovitelji, denimo, raziskuje, kako kultura oblikuje naše prehranjevalne navade, prihodnost alternativnih živil, kot so žuželke in laboratorijsko vzgojeno meso, in trajnostne vire hrane.