Občanom so ponudili možnost neposrednega stika z dobrim možem (FOTO)

Prebivalci avstrijske občine Zwischenwasser (zvezna dežela Predarlska oziroma Vorarlberg) lahko od torka zvečer iz telefonske govorilnice, ki stoji tik ob mestni hiši, pokličejo pisarno Božička in oddajo svoje božične želje. Predstavniki občine so telefonsko govorilnico, kot je povedal Heiderose Welte, oddeli v božične okraske, pri čemer ne manjka niti veliko okrašeno božično drevo. »Zvezda na strehi telefonske govorilnice naj bi simbolično predstavljala povezavo z nebesi,« dodaja Welte.

Želje bodo shranjene v zlatem poštnem nabiralniku in posredovane neposredno Kristusovemu detetu.

Brezplačna številka 0800 je klicateljem na voljo od torka zvečer. A ne za dolgo. Občani imajo namreč za klic čas le do božiča. V telefon lahko v teh nekaj dneh zašepetajo svoje božične želje. Sandra Kaufmann z omenjene občine je povedala, da bodo klicatelji nato dobili svoj odgovor. In to s strani nebeškega tajnika Kristusovega deteta. »Želje bodo shranjene v zlatem poštnem nabiralniku in posredovane neposredno Kristusovemu detetu,« je razložila.

Občina Zwischenwasser, v kateri živi nekaj več kot 3400 ljudi, je sestavljena iz treh vasi: Batschuns, Dafins in Muntlix. V slednji so za predbožični čas, kot je še poročal avstrijski ORF, okrasili 24 adventnih oken. In sicer med drugim v vrtcu, župnijski cerkvi in ​​zasebnih domovih.