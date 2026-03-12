Odpovedala se je očetu zaradi moškega, ki je od nje starejši 44 let! Je celo prijatelj njenega očeta (VIDEO)

Ljubezenska zgodba mlade Američanke po imenu Jojo je na družbenih omrežjih sprožila pravo razburjenje, potem ko je javno priznala, da uživa v razmerju z moškim, ki je od nje starejši kar 44 let. Zgodbo dodatno zapleta nenavadno dejstvo, da je njen zdajšnji partner nekdanji najboljši prijatelj njenega očeta, kar je v družini povzročilo popoln razkol.

Jojo, ki je v svojih dvajsetih letih, je na TikToku razkrila, da je prav ona naredila prvi korak, čeprav je njen izbranec star več kot 60 let in ga pozna že vse življenje.

Medtem ko par na družbenih omrežjih deli posnetke načrtovanja skupne prihodnosti in gradnje hiše iz sanj, je bila reakcija njenega očeta pričakovano burna. Ko je izvedel za razmerje svoje hčerke z dolgoletnim prijateljem, je z obema prekinil vse stike, saj tega, kar dojema kot izdajo zaupanja, ni mogel sprejeti.

Jojo se je na situacijo v svojih videih celo nekoliko sarkastično odzvala in se vprašala, zakaj bi sploh govorila z očetom, ki je po njenem mnenju zdaj le še nekdanji prijatelj njenega fanta.

Internet razdeljen

Spletna skupnost je ostala globoko razdeljena. Komentarji pod njenimi objavami segajo od popolnega začudenja do ostrih obsodb. Mnogi so izračunali nenavadno »matematiko« njunega odnosa in opozorili, da je bil njen partner star 44 let v trenutku, ko se je ona rodila.

»Dobesedno te je gledal, ko si bila še dojenček, to je noro,« je zapisal eden od zgroženih uporabnikov, ki menijo, da je takšna starostna razlika, še posebej glede na družinsko zgodovino, moralno sporna.

»Vse to diši po projektu umetne inteligence«

Sarkazem je postal glavno orožje kritikov, ki so prepričani, da je mlada ženska v razmerju predvsem zaradi denarja. Komentarji, kot sta »Toliko si koristoljubna in lena« ali »Samo povej, da je vsaj zelo bogat«, so preplavili njene objave in namigovali, da gre za sodoben način reševanja življenjskih stroškov.

Nekatere študentke so v šali priznale, da jih visoke obveznosti zaradi študentskih posojil silijo v podobne misli, drugi pa so zaključili, da so »računi očitno postali previsoki za pošteno delo«.

Del občinstva je celo podvomil o pristnosti zgodbe. Nekateri menijo, da gre za izdelek umetne inteligence ali premišljen marketinški trik za pridobivanje ogledov. »Vse to mi diši po projektu AI,« so zapisali skeptiki, ki jim je zgodba o očetovem najboljšem prijatelju zvenela preveč neverjetno tudi za standarde družbenih omrežij.

Jojo pa vztraja, da je njuna zveza resnična in da gre za globoko čustveno povezanost, ki presega generacijske razlike.

Leta so samo številka?

Po drugi strani so se oglasili tudi redki zagovorniki takšnih razmerij. Ti poudarjajo, da so leta le številka, če sta oba partnerja polnoletna in srečna. Nekateri so celo delili lastne izkušnje z velikimi starostnimi razlikami in trdili, da so bile prav takšne zveze njihove najbolj zdrave.

»Če si srečna, je to edino pomembno. Ne oziraj se na to, kaj si misli svet,« so ji sporočili tisti, ki verjamejo v brezpogojno ljubezen in svobodo izbire.