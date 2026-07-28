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Odprl pošiljko, sledil je kaos: kar je skočilo iz paketa, je prestrašilo zaposlene (VIDEO)

Moški je želel prevzeti novega hišnega ljubljenčka, a se je ob odpiranju škatle prizor v dostavni službi v trenutku spremenil v kaos.
Skočil je iz škatle. FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
Skočil je iz škatle. FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
A. G.
 28. 7. 2026 | 20:21
3:23
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Prevzem paketa v eni od poslovalnic dostavne službe FedEx v ZDA se je nepričakovano sprevrgel v kaos, potem ko je iz škatle skočil velik legvan. Žival je preskočila pult, zaposleni pa so se v paniki razbežali. Incident se je zgodil v Memphisu v zvezni državi Tennessee. Enainštiridesetletni Roderick Duncan je prišel po svojega novega hišnega ljubljenčka. Doma že ima enega legvana, drugega pa je naročil z dostavo v poslovalnico namesto na domači naslov zaradi visokih poletnih temperatur.

Pošiljanje legvanov prek FedExa ni nič nenavadnega. Podjetje dovoljuje prevoz določenih nenevarnih plazilcev znotraj Združenih držav z dostavo naslednji dan, če pošiljatelj predhodno pridobi odobritev in uporabi ustrezno embalažo. Zaposleni so sprva mislili, da je v škatli riba, ko pa so izvedeli, da gre za legvana, jih je premagala radovednost. »Jo lahko vzamete ven, da vidimo, ali je živ?« so vprašali Duncana.

Odgovor so dobili le nekaj trenutkov pozneje. Ko je odpiral škatlo, je legvan nenadoma skočil iz nje, stekel čez pult in povzročil paniko med zaposlenimi. Ena od uslužbenk se je od šoka zgrudila na tla. »Prva stvar, ki sem jo pomislil, je bila: 'Sranje, veliko večji je, kot sem pričakoval,'« je Duncan povedal za The Post. Pojasnil je, da je bil legvan precej večji, kot je pričakoval, in približno dvakrat večji od njegovega prvega legvana.

Poskušal je ostati miren

Duncan pravi, da je skušal ostati miren, da ne bi še dodatno poslabšal razmer, še posebej potem, ko je videl, da je uslužbenka padla na tla. »Zaskrbelo me je zanjo,« je dejal in dodal, da je vedel, da legvan ni nevaren. Celoten dogodek je bil po naključju posnet, saj je Duncan nosil očala Meta z dioptrijo in snemal prevzem, da bi ovekovečil prihod novega hišnega ljubljenčka. Šele ko si je doma znova ogledal posnetek, je ugotovil, kako komična je bila celotna situacija.

Posnetek zbral milijone ogledov

Videoposnetek se je kmalu razširil po družbenih omrežjih in zbral milijone ogledov. Številne uporabnike so zabavale panične reakcije zaposlenih, nekateri pa so sklenili, da je Duncan legvana namenoma izpustil, da bi posnel viralen video.

»Grozno se mi zdi, da nekateri mislijo, da sem imel slabe namene,« je dejal. Zato je pozneje objavil celoten posnetek, da bi pojasnil, kaj se je zgodilo, in pokazal, da pobeg živali ni bil načrtovan.

Titan se privaja na novi dom

Kljub kaotičnemu prevzemu je legvan v novem domu precej mirnejši. Duncan mu za zdaj dopušča, da se privadi na terarij, prihodnji teden pa ga namerava začeti hraniti iz roke in ga postopoma navajati na dotik.

»Precej je sproščen. Zdaj sploh več ne skače,« je povedal. Novi legvan si bo dom delil z Duncanovim prvim legvanom in psom. Zaradi njegove velikosti in mirnega značaja mu je dal ime Titan, poroča Index.hr.

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ZDAprevzempoštalegvanpošiljkafedexRoderick Duncan
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