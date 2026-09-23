»Odvratno in sramotno ... kje lahko kupim vstopnice?«: Odzivi na Dieselovo revijo 18+ (VIDEO)

Dieselova revija na milanskem tednu mode je presenetila občinstvo, ko se je predstavitev kolekcije za pomlad in poletje 2027 nepričakovano spremenila v predstavo 18+. Revija se je začela kot klasična predstavitev nove kolekcije, vendar je kreativni direktor Glenn Martens pripravil scenarij, ki ga mnogi niso pričakovali.

Na polovici revije so se luči obarvale rdeče, manekeni, ki so do takrat sedeli med obiskovalci, pa so se začeli poljubljati, dotikati in uprizarjati intimne prizore ob pesmi Donne Summer »Love To Love You Baby«. Posnetek, ki ga je objavil maneken in ustvarjalec vsebin Luca Mornet, se je hitro razširil po družbenih omrežjih. Ob videoposnetku je zapisal: »V življenju še nikoli nisem bil tako zmeden??? @diesel«. V samem posnetku je dodal tudi sporočilo: »Kaj za vraga se dogaja na Dieselovi reviji?«

Kamera je zabeležila različne odzive občinstva in prizore s predstave, vključno s pari, ki so se poljubljali, ter moškim, ki si je sesal prste.

»To je odvratno in sramotno ... kje lahko kupim vstopnice?«

Odzivi na družbenih omrežjih so bili različni. Medtem ko so nekateri predstavo opisali kot pogumno umetniško potezo, so drugi priznali, da jim je bil celoten prizor neprijeten. »Ne vem, ali je to umetnost ali ne, vendar se počutim nekoliko travmatizirano,« je zapisala ena od uporabnic.

Druga je dodala: »Modna revija, ki postane revija orgij. Ne, hvala.« Nekateri so se na račun celotnega dogodka tudi šalili. »Ali so vsaj NOSILI Dieselova oblačila? Ker kakšen je sicer smisel, ha-ha,« je zapisal eden od uporabnikov. Drugi je komentiral: »To je odvratno in sramotno ... kje lahko kupim vstopnice?«

Diesel želi slaviti svobodo in telo

Proti koncu revije so intimne prizore zamenjali energični gibi ob glasbi, Martens pa je pozneje pojasnil idejo, ki je stala za predstavo. »Vsako sezono poskušamo narediti nekaj nepričakovanega. Ta je bila nekoliko ... bolj eksperimentalna,« je dejal. Dodal je, da sta sprejemanje lastnega telesa in medsebojna ljubezen del identitete blagovne znamke. Občinstvo je komentiralo tudi samo kolekcijo, ki je med revijo postajala vse bolj razgaljena. Nekateri manekeni so se po modni stezi sprehodili le v spodnjem perilu iz džinsa. Kljub kontroverznemu nastopu je Martens na koncu prejel ovacije.

Martens bo kmalu zapustil mesto kreativnega direktorja Diesela, ki ga je zasedal od leta 2020, kariero pa bo nadaljeval v matični družbi OTB, kjer bo delal za pariško modno hišo Maison Margiela. »V Dieselu se nikoli nismo pretvarjali, da smo luksuzna blagovna znamka, čeprav smo nastopali v okviru tedna mode. Prav tako smo želeli početi bolj alternativne stvari in razmišljati o skupnosti. Mislim, da je to tisto, kar želim slaviti, vendar ob spoštovanju do samih oblačil,« je dejal Martens, poroča Index.hr.