Oglas za strmino na Markovcu nasmejal Slovenijo: »Kot bi imel parcelo v severni triglavski steni«

Družbena omrežja so vajena vsega, a oglas za prodajo nepremičnine na območju koprskega Markovca je v zadnjih dneh poskrbel za pravo senzacijo. Moški je objavil ponudbo za »izjemno in redko priložnost«: prodajo solastniškega deleža parcele ob morju, ki skupno bojda meri več kot 11.000 kvadratnih metrov. Vendar fotografija, ki je spremljala oglas, ni prikazovala idilične obmorske ravnice, temveč skoraj navpično, z gozdom poraslo in skalnato strmino – klif, ki se spušča neposredno proti obali.

Prodajalec za 4/10 solastniškega deleža zahteva 55.600 evrov (plus davek na promet nepremičnin), ob tem pa je dodal, da preostali solastniki deleža ne želijo odkupiti. Spričo konfiguracije terena, ki bolj spominja na plezalno steno kot na gradbeno parcelo, so uporabniki Facebooka pod objavo začeli skorajda tekmovati, kdo bo napisal bolj duhovit komentar. Mnogi so se spraševali o praktičnosti uporabe takšnega zemljišča. Medtem ko je nekdo zapisal, da gre za »izjemno priložnost za nekoga, ki je slep, gluh in nor«, so drugi ugotavljali, da bi bil za obisk parcele nujen poseben prevoz: »Gondola je v ceni?« se je glasil eden izmed komentarjev, spet drugi pa je dodal, da je možen le »dostop s helikopterjem«.

Tarzan, pajki in koze

Podoba zaraščenega klifa je v komentatorjih prebudila domišljijo glede morebitnih kupcev. Nekateri so v strmini videli filmsko kuliso, češ da bi »tu lahko posneli film Tarzan, ki rešuje opico«, drugi pa so ugotavljali, da bi bila nepremičnina idealna za superjunake, denimo »taman za Spider-Mana«. Šal na račun zahtevnosti terena ni manjkalo: »To je isto, kot bi imel parcelo v severni triglavski steni,« in: »Na vrvi spat, da ne padeš dol.« »Jaz kupim … sem športni plezalec,« se je pošalil nekdo, drugi pa dodal, da bi »koze tale breg obdelale«.

Poleg šal so se pod objavo zvrstila tudi opozorila. Številni so izpostavili, da gre za visoko erozijsko območje, kjer se klifi posedajo, kar pomeni, da je kakršna koli gradnja ne le nevarna, temveč verjetno tudi prepovedana. »Kupiš in potem nič ne moreš s tem, ker je to krajinski park … še prdniti ne smeš tam,« je ponazoril eden izmed uporabnikov. Nekateri so prodajalcu predlagali bolj »iskren« oglas, denimo: »Raje napiši, da prodajaš drva« ali pa preprosto »Ugodno prodam pečino«. Pojavila so se tudi vprašanja o pravni logiki prodaje takšnega pasu, saj bi po mnenju mnogih morala država ali občina takšne naravne danosti zaščititi in odkupiti: »Če sta Občini Koper in Izola pametni, bi ta obalni pas dodatno zaščitili pred nepotrebnimi in spornimi posegi v prostor.«

Ali gre za resen poskus prodaje ali zgolj za neposrečeno šalo, ni jasno, a komentar, da gre za »odlično priložnost za padanje kamna na glavo ter plačevanje odškodnin«, verjetno najbolje povzema splošno mnenje javnosti o tej »izjemni« naložbi.