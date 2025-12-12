Ozzy ima najdaljšega, predhodnika premagal za kar dobrih sedem cm (FOTO)

Ozzy, francoski bulmastif iz Oklahome, je izjemno ljubeč in igriv pes, družina Pick, katere del je, pa ga naravnost obožuje. Pravzaprav dolgo niso niti opazili, da je njihov ljubljenček po nečem poseben – ima izjemno dolg jezik, kar 19,89 cm. Tako dolg je, da se je z njim vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov.

Zaradi dolgega jezika je večinoma mehko hrano.

Da je Ozzyjev jezik izjemen, je družina izvedela po naključju. Ko so ljubljenčka peljali na rutinsko krajšanje krempljev, so veterinarji izkoristili priložnost in izmerili njegov jezik od konca gobca do konice. Potrdili so, da z Ozzyjevim zdravjem ni nič narobe, da pa je njegov jezik rekordno dolg, celo daljši od takratnega rekorderja, psa Rockyja iz Bloomingtona v Illinoisu, ki se je lahko pohvalil z 12,7 cm.

Ne daje poljubov.

»Zanimivo je, da glede na to, kako dolg je njegov jezik, redko liže. Ne daje poljubov – pride blizu obraza in se drgne z nosom, vendar skoraj nikoli ne uporablja jezika,« se čudi Angela Pick. Pravi, da njihov kuža najraje preživlja čas na dvorišču ali se igra z družinskimi člani, obožuje pa tudi vožnjo v avtomobilu. »Je zelo len, a hkrati zelo aktiven, kar je noro. Gre ven in skače naokoli kot kenguru,« se smeje Angela in dodaja, da je Ozzyjeva iskriva osebnost popolna za njihovo družino. Ozzy je, kot pač vsi psi njegove pasme, pravi pasji velikan. Temu primerno vsak dan poje ogromno hrane, ta pa mora biti zaradi jezika, ki mu štrli iz ust, mehka, saj ima pri žvečenju trših obrokov težave.

Jezični Ozzy je pravi maneken. FOTOGRAFIJI: Guinnessova Knjiga Rekordov

Njegov dolgi jezik vedno znova pritegne pozornost mimoidočih, ki se ne morejo upreti njegovemu šarmu. Ko ljudje vidijo njegov jezik, se jim na obraz prikrade nasmeh. Angela pravi, da Ozzyjeva prisotnost vedno prinese veselje, navdušuje tako otroke kot odrasle. Družina Pick je izjemno ponosna na svojega nenavadnega ljubljenčka in veseli so, da lahko svojo ljubezen do Ozzyja delijo s svetom..