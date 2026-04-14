Pametna garaža za 370 evrov: ne boste verjeli, kaj vse zmore

Glede na napovedi, da se bodo cene goriv še naprej višale, se utegne marsikdo pošaliti, da bo kmalu ceneje občudovati avtomobile na polici kot jih voziti po cesti. Za ljubitelje modelčkov prihaja dobra novica: na trg vstopa Parksible, pametna večnadstropna garaža za avtomobilske modele, pri kateri naj bi bilo parkiranje pravi užitek. V elegantni konstrukciji, visoki 72 centimetrov, je mogoče shraniti do 14 avtomobilčkov v merilu 1: 64, kar pomeni, da je model dolg od šest do sedem centimetrov. Sistem si zapomni, kje je shranjen posamezni model, zato uporabniku ni treba več brskati po policah ali škatlah. Ko želi določen avtomobilček vzeti v roke, izbere model, naprava pa samodejno poskrbi za dvig, premik in dostavo izbranega primerka. Enako preprosto je tudi pospravljanje nazaj.

Za zahtevnejše zbiratelje je na voljo tudi profesionalna različica.

A to še ni vse. Parksible ves čas spremlja temperaturo in vlažnost, s čimer želi zbirateljem ponuditi bolj nadzorovano okolje za shranjevanje dragocene zbirke. Naprava se poveže tudi z mobilno aplikacijo, prek katere lahko lastnik na daljavo upravlja sistem in vodi evidenco svojih modelov. Vgrajena je zaščita ob izpadu elektrike, zato modeli ostanejo varno na svojem mestu tudi, če se delovni cikel prekine. Za zahtevnejše zbiratelje je na voljo tudi profesionalna različica, ki premore vgrajeno kamero. Ta ob vsakem vnosu model avtomatsko posname, ga evidentira v digitalni katalog in omogoči 360-stopinjski prikaz znotraj spremljevalne aplikacije. Funkcija je namenjena predvsem tistim, ki svoje zbirke zdaj vodijo ročno, s fotografijami, preglednicami ali zapiski.

Projekt je trenutno predstavljen na Kickstarterju. Po podatkih kampanje se je zbiranje sredstev že močno povzpelo nad začetni cilj, zaključek kampanje pa je napovedan za 7. maj. Zgodnja cena za osnovni model se začne pri približno 399 ameriških dolarjih, kar je približno 370 evrov, medtem ko je redna napovedana cena višja, okoli 528 dolarjev. Profesionalna različica je še dražja. Kot pri drugih Kickstarterjevih projektih pa velja opozorilo: gre za množično financiranje, ne za klasično trgovinsko prodajo, zato končna dostava ni zagotovljena na enak način kot pri običajnem spletnem nakupu.