KRŠIL UREDBO O LETALSKI VARNOSTI?

Panika v zraku! Potnik sredi leta poskušal odpreti vrata letala

Osebje je ukrepalo takoj: posredovali so na kraju, pregledali vrata ...
Ni edini primer v zadnjih mesecih. FOTO: Henry Romero Reuters
Ni edini primer v zadnjih mesecih. FOTO: Henry Romero Reuters
N. P.
 12. 12. 2025 | 15:49
Na relaciji Boston–Hongkong se je 10. decembra zgodil incident, ki je potnike nedvomno spravil na rob živcev. Na letalu družbe Cathay Pacific naj bi eden izmed potnikov med letom poskušal odpreti vrata. Po pristanku je posredovala policija. Letalo je po navedbah letalske družbe varno pristalo zgodaj 11. decembra, pri tem pa ni bil poškodovan nihče – ne potniki ne posadka. Hongkonška policija je sporočila, da so po dogodku aretirali 20-letnega moškega s Kitajske, ki ga sumijo kršitve uredbe o letalski varnosti.

Pri Cathay Pacific so pojasnili, da je kabinsko osebje ukrepalo takoj: posredovali so na kraju, pregledali vrata in se prepričali, da so varno zaprta, nato pa o dogodku obvestili pristojne službe in policijo. Primer so predali preiskovalcem. »Pri Cathayu vsako odločitev vodi varnost naših potnikov in posadke,« je sporočil predstavnik družbe.

V izvirnem besedilu ob tem omenjajo še nekaj podobnih dogodkov iz zadnjih mesecev. Med drugim naj bi pri Ryanairu na letališču v Manchestru letalo prizemljili, potem ko je potnica domnevno poskušala odpreti zasilni izhod. Po navedbah očividca so jo drugi potniki zadržali, kabinsko osebje pa je obvestilo kapitana. Po pristanku naj bi žensko odpeljala policija, tehniki pa so preverili morebitno škodo.

Šlo je za letalo družbe Cathay Pacific. FOTO: Lam Yik Reuters
Šlo je za letalo družbe Cathay Pacific. FOTO: Lam Yik Reuters

Omenjen je tudi še en primer z letošnjega leta, ko je potnica na letu proti London Gatwicku opisala prizore panike: moški naj bi nenadoma stekel proti sprednjemu delu letala, nato pa naj bi se zaslišali kriki, ker je domnevno poskušal odpreti vrata kabine. Potniki so ga skušali obvladati, posadka pa ga je zadržala.

Čeprav so takšni poskusi v praksi praviloma obsojeni na neuspeh zaradi varnostnih mehanizmov in tlaka v kabini, pa že sam poskus med potniki sproži strah – in zato sledi tudi takojšen odziv posadke ter policije po pristanku.

Posledice bi bile hude

Če bi se vrata potniškega letala med letom res odprla, bi zrak zaradi velike razlike v tlaku sunkovito »ušel« iz kabine – govora je o hitri dekompresiji. V nekaj sekundah bi se pojavil silovit prepih, hrup in megličasta »para«, potniki bi začutili pritisk v ušesih, nato bi se samodejno spustile kisikove maske, posadka pa bi izvedla nujne postopke in letalo čim prej spustila na nižjo, varnejšo višino.

V praksi je to na potniških letalih izjemno malo verjetno, ker imajo vrata več varoval, praviloma pa jih zaradi konstrukcije in tlaka med letom skoraj ni mogoče »na silo« odpreti.

Več iz teme

letaloCathay Pacificletpotnikletališčepotnikipreiskavaaretacija
KRŠIL UREDBO O LETALSKI VARNOSTI?

Panika v zraku! Potnik sredi leta poskušal odpreti vrata letala

Osebje je ukrepalo takoj: posredovali so na kraju, pregledali vrata ...
