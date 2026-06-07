Par s 37-letno starostno razliko: vsi mislijo, da sta dedek in vnuk

Zakonca Eddie North (56) in Jake Lamey (19) pravita, da je njuna ljubezen močnejša kot kdaj koli prej, čeprav ju neznanci na spletu pogosto zasmehujejo. Par iz Velike Britanije se je spoznal preko spleta in med njima je takoj preskočila iskrica. Po le nekaj mesecih zveze sta se januarja zaročila, sredi maja leta 2026 pa sta ljubezen okronala s poroko. »Ne moreš izbirati, v koga se zaljubiš. Mlajši, starejši ali vrstnik, ljubezen je ljubezen,« pravi Jake. Vendar vsi ne delijo njunega navdušenja. Ko sta na platformi TikTok začela objavljati skupne videoposnetke, sta naletela na val grobih komentarjev. Ljudje Eddija pogosto označujejo za Jakovega očeta, strica ali dedka, nekateri pa jima očitajo, da je najstnik z njim le zaradi denarja ali pokojnine. Pojavljajo se celo zapisi, da je lepo videti dedka in vnuka, kako si izkazujeta naklonjenost.

Mladoporočenca se na negativne odzive ne ozirata in zlobne komentarje raje obračata na šalo. Poudarjata, da imata kljub veliki generacijski razliki ogromno skupnega. Uživata v isti glasbi, imata enake hobije in rada skupaj kuhata. Jake ob tem dodaja, da je Eddie izjemno potrpežljiv z njim, predvsem ko se sooča s svojo motnjo pozornosti (ADHD). Eddie priznava, da ga je na začetku skrbelo, kako bo njun odnos sprejela javnost, a so ti pomisleki preteklost: »Zdaj mi je vseeno. Srečna sva skupaj in samo to šteje.« Svoje zveze nikoli nista skrivala. Tudi ko se na ulici držita za roke in ju mimoidoči zamenjujejo za očeta in sina, ostaneta ponosna na svojo ljubezen.

Najpomembnejše zanju je, da ju podpirata njuni družini. Eddie in Jake že kujeta načrte za prihodnost, saj si želita kupiti lasten dom, razmišljata pa tudi o posvojitvi otroka in nakupu psa. »Ljudje ne bi smeli soditi knjige po platnicah. Dokler sta dva človeka srečna skupaj, je to edino, kar je pomembno,« zaključuje Jake.