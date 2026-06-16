Obiskovalci rock festivala Download v angleškem Leicestershiru so v soboto zvečer naleteli na nepričakovan prizor. Med čakanjem na nastop glavnih zvezd večera, skupine Guns N' Roses, je pozornost večtisočglave množice pritegnil par, ki si je v eni od steklenih kabin panoramskega kolesa privoščil intimne odnose. Posnetki njunega početja so hitro preplavili družbena omrežja. Iz videoposnetkov je razvidno, da se nista preveč obremenjevala z okolico, saj sta se strastem predajala na očeh vseh prisotnih. Ker je bila kabina popolnoma prozorna, so očividci hitro ugotovili, kaj se dogaja na višini.

»Pri prvem obratu kolesa so ljudje mislili, da moški le stoji za njo, jo objema in opazuje razgled,« je povedal eden od obiskovalcev festivala. »Ko pa se je kabina spustila nižje, je nekdo zavpil, da se jasno vidi, kaj počneta. Bila sta v stekleni kabini neposredno nad glavami množice, in to v najbolj strnjenem delu večera, tik pred začetkom koncerta.«

Očividec je še dodal, da je dogodek na nenavaden način povezal zbrane ljudi. Pred tem je namreč v zraku vladala manjša napetost, saj so Guns N' Roses znani po tem, da radi zamujajo na oder. Ko pa so ljudje opazili dogajanje na kolesu in začeli snemati, se je vzdušje povsem spremenilo in par je na neki način postal glavna atrakcija večera. »Verjetno sta mislila, da so stekla zatemnjena, vendar so bila popolnoma čista in vse se je videlo. Upam le, da so kabino po njunem odhodu očistili,« je sklenil obiskovalec.

Zaradi neprimernega vedenja na javnem mestu je par zdaj pod drobnogledom organov pregona. Tiskovni predstavnik policije v Leicestershiru je potrdil, da so seznanjeni s posnetki z družbenih omrežij in da primer že preiskujejo v sodelovanju z organizatorji festivala, saj želijo ugotoviti identiteto vpletenih.