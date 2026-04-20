Pasji robot sprehaja pravega psa, umetni štirinožec celo brska po spletu in razume ukaze

Da bi vam pes sprehajal psa, se mogoče sliši kot šala, a ameriško podjetje Boston Dynamics, ki je ustvarilo pasjega robota po imenu Spot, z novo funkcijo umetnega ljubljenčka misli skrajno resno. Med številnimi nalogami, ki jih danes zna njihov robot, je namreč tudi skrb za razgibavanje naših štirinožnih prijateljev. Podjetje je te sposobnosti pred kratkim predstavilo javnosti, pri čemer je Spot na dogodku peljal na sprehod psičko po imenu Koda. Spot je bil prvič predstavljen leta 2019 kot eden prvih komercialnih štirinožnih robotov na trgu, odtlej pa ga uporabljajo predvsem za nadzor in vzdrževanje v tovarnah, industrijskih objektih in drugih zahtevnih okoljih. Nova nadgradnja ga opremi s sistemom Gemini Robotics-ER 1.5.

Sistem Spotu omogoča, da opazuje fizični svet s pomočjo kamer in ga tudi razume, da lahko interpretira navodila v naravnem jeziku in sestavlja večstopenjske načrte za izvedbo nalog. Če naleti na neznano situacijo, si zna pomagati z brskanjem po spletu, da izbere varen in primeren način delovanja. Med demonstracijo sprehoda je bil Spot sicer delno nadzorovan, kar zagotavlja varnost psa in okolice, a kljub temu je robot pokazal, da razume osnovne korake in naloge sprehoda.

Spot je bister, močan in marsikaj zna, pa še sprehajati ga ni treba.

Spotu podobne modele že uporabljajo za nadzor in vzdrževanje v tovarnah.

Praktičen pomočnik pri povsem vsakdanjih opravkih

Nova funkcionalnost odpira vrata za širšo uporabo robotov v domačem okolju, saj lahko Spot prevzame opravke, ki zahtevajo razumevanje konteksta in prilagodljivost: gospodinjska opravila, pomoč starejšim ali skrb za hišne ljubljenčke. To pomeni, da lahko robot postane praktičen pomočnik pri povsem vsakdanjih opravkih, kjer običajni stroji ne zmorejo samostojnega prilagajanja ali odločanja.

Podjetji ANYbotics in Unitree Robotics razvijata podobne štirinožne robote, ki so primerni za industrijske, raziskovalne in reševalne naloge. Unitree, na primer, prodaja robote serije Go1, ki so hitri, stabilni in lahko prenašajo manjše predmete. Na Japonskem in v Južni Koreji razvijajo robote, ki lahko skrbijo za hišne ljubljenčke ali spremljajo ljudi, vendar gre za manjše modele, namenjene predvsem domači uporabi. Spot je trenutno edini, ki združuje industrijsko robustnost, napredni sistem razmišljanja in možnost interakcije z živalmi v resničnem svetu.