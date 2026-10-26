Pentagon razkril nov sveženj tajnih dokumentov: črni trikotnik lebdel v popolni tišini, nato bliskovito izginil

Pentagon je v petek, 23. oktobra, objavil nov sveženj dokumentov o neidentificiranih zračnih pojavih, med katerimi posebno pozornost vzbuja poročilo o skrivnostnem črnem trikotniku. Objekt naj bi junija letos opazili ameriški zvezni agenti v bližini varovanega objekta na zahodu Združenih držav Amerike. Po njihovih navedbah se je premikal na način, ki ga niso znali pojasniti, pri tem pa ni oddajal nobenega slišnega zvoka.

V dokumentih sta opisana pričevanje dveh agentov in njun pogovor s preiskovalci posebnega Pentagonovega urada za preiskovanje anomalnih pojavov (AARO). Natančna lokacija dogodka in identiteti prič ostajajo prikriti, poroča britanski Guardian.

Dvignil se je nad greben, nato obstal v zraku

Dogodek se je po navedbah agentov zgodil kmalu po sončnem zahodu. Na nenavaden pojav ju je najprej opozoril tretji agent, ki je bil na drugem opazovalnem položaju. Ko sta pogled usmerila proti zahodu, sta nad oddaljenim gorskim grebenom opazila temen objekt trikotne oblike. Spominjal naj bi na brezpilotno letalo z delta krili, vendar brez običajnih vidnih značilnosti letalskih plovil. Njegov razpon sta ocenila na približno 2,7 do 4,6 metra, dolžino na 1,8 do 2,7 metra, debelino pa na 30 do 60 centimetrov. Površina naj bi bila matirano črna, brez vidnih spojev, izpušnih plinov ali drugih očitnih znakov pogonskega sistema.

Po enem od uradnih poročil se je objekt najprej začel počasi in povsem navpično dvigovati. V približno desetih sekundah naj bi se povzpel od 60 do 90 metrov nad greben, pri čemer se ni nagibal ali zibal. Nato se je nenadoma ustavil in približno 20 sekund nepremično lebdel v zraku. Najbolj nenavadno pa je bilo tisto, kar je sledilo.

Po pričevanju agentov je objekt po lebdenju nenadoma pospešil in se usmeril proti bližnjemu kanjonu. Iz njunega vidnega polja naj bi izginil v nekaj sekundah. Opazovalca sta njegovo hitrost primerjala s hitrostjo vojaškega lovskega letala. V enem od opisov se pojavlja tudi ocena približno 2900 kilometrov na uro, vendar hitrosti niso izmerili z instrumenti, zato te številke ni mogoče šteti za potrjeno. Še bolj ju je presenetila tišina. Po njunih navedbah med celotnim dogajanjem ni bilo slišati motorja, poka ali drugih zvokov, ki bi jih pričakovali ob tako hitrem premikanju.

Eden od agentov je objekt opazoval tudi z ročno infrardečo napravo. Po njegovem opisu je bil videti toplejši od okolice, toplota pa naj bi bila enakomerno razporejena po celotni površini. Vidnih izpušnih plinov ni zaznal. Naslednje jutro so pregledali območje kanjona, kjer naj bi objekt izginil, vendar niso našli razbitin, poškodb tal, sledi udarca ali uničenega rastlinja.

Uradna dokumenta si nasprotujeta

Čeprav sta pričevanji pristali v uradnih evidencah ameriških oblasti, imata pomembno pomanjkljivost. Dokument FBI opisuje opazovanje, ki naj bi trajalo približno tri sekunde. Poročilo Pentagonovega urada AARO pa navaja bistveno daljše dogajanje: približno desetsekundni vzpon, 20 sekund lebdenja in nato hiter premik proti kanjonu. Zakaj se opisa tako močno razlikujeta, iz objavljenih dokumentov ni razvidno. Prav tako javnosti niso predstavili pristnih fotografij ali videoposnetkov objekta. V gradivu FBI je sicer devet podob, ki ponazarjajo njegovo gibanje, vendar gre za računalniško izdelane prikaze na podlagi opisa prič, ne za dejanske posnetke skrivnostnega plovila.

Zgodovinar in raziskovalec pojavov NLP Greg Eghigian z ameriške univerze Penn State je za Guardian ocenil, da takšne ilustracije ne prispevajo bistvenih dokazov k razumevanju dogodka. Novi dokumenti so del širšega razkrivanja ameriških vladnih evidenc o neidentificiranih anomalnih pojavih, za katero se je zavzel predsednik Donald Trump. Ameriške oblasti so od maja letos objavile že več svežnjev dokumentacije, ki vsebuje poročila o nepojasnjenih opažanjih, pričevanja pripadnikov varnostnih služb in zgodovinske zapise. Petkova objava je bila sedma po vrsti in je obsegala 28 datotek PDF.

V preteklosti so nekateri nekdanji obveščevalni uradniki ameriškim kongresnikom zatrjevali, da naj bi vlada prikrivala informacije o domnevnih nezemeljskih plovilih. Takšne trditve so sprožile precejšnje zanimanje javnosti, vendar ne pomenijo dokaza o obstoju nezemeljske tehnologije. Tudi najnovejše poročilo ne potrjuje, da je bil opaženi trikotnik nezemeljskega izvora ali da je res dosegal opisane hitrosti. Pentagonov urad AARO je ocenil, da primer zaradi podobnosti z nekaterimi drugimi prijavljenimi dogodki na zahodu ZDA zasluži nadaljnjo preiskavo.