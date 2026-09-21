Pes je mesece opozarjal, da je varuška nevarna: skrivni posnetki so starše zgrozili

Zgodba, ki se je v zadnjih dneh znova razširila po družbenih omrežjih, se je zgodila že leta 2013 v ameriški zvezni državi Južna Karolina. V središču dogajanja je bil sedemmesečni dojenček Finn, za katerega je skrbela 22-letna Alexis Khan. Prvi znak, da nekaj ni v redu,pa ni prišel od ljudi, temveč od družinskega psa Killiana, mešanca nemškega ovčarja in labradorca.

Ob njej je renčal in se postavljal pred otroka

Benjamin Jordan in njegova žena Hope sta opisala, da je Killian običajno prijazen in miren pes. Ob prihodu varuške Alexis pa se je njegovo vedenje povsem spremenilo. Renčal je, kazal zobe in se postavljal med njo in dojenčka, kot da bi ga želel zaščititi. Ko je Khanova odšla, se je pes po besedah zopet staršev hitro umiril. Sprva sta menila, da je ljubosumen ali da ga moti sprememba vsakodnevne rutine, a ker se je odziv vedno znova ponavljal, sta začela sumiti, da jima skuša nekaj sporočiti.

Alexis je pri njih delala že nekaj mesecev. V nekem trenutku je očetu celo dejala, da je pes do nje agresiven, in prosila, naj ga med njenim delom zapirajo v drug del hiše. Prav ta zahteva je pri starših sum še okrepila.

Pod kavč sta skrila iPhone

Ker nista vedela, kaj se dogaja, ko ju ni doma, je Hope predlagala preprost preizkus. Pred odhodom v službo sta pod kavč skrila iPhone in vključila snemanje zvoka. Kamera ni bila vključena, zato video posnetka ni bilo, toda že zvok je bil dovolj. Ko sta se vrnila domov in poslušala posnetek, sta slišala otrokov jok in kričanje, preklinjanje odrasle osebe ter zvoke, za katere sta presodila, da kažejo na udarjanje in stresanje dojenčka. Slišati je bilo tudi, kako je Khanova sedemmesečnemu otroku ukazovala, naj utihne. Starša sta posnetek takoj odnesla policiji.

Preiskovalci so Alexis Khan nato aretirali. Primer je prišel pred sodišče, kjer je priznala krivdo za napad in zlorabo otroka. Obsojena je bila na tri leta zapora, kar je bila po navedbah ameriških medijev najvišja kazen za očitano dejanje. Vpisana je bila tudi v register oseb, obsojenih zaradi zlorabe otrok, zato ji je bilo v prihodnje onemogočeno nadaljnje delo z najmlajšimi. Dojenčka so po razkritju pregledali, starša pa sta pozneje javno povedala, da je bil prav kuža tisti, ki ju je prvi opozoril, da z osebo, ki sta ji zaupala sina, nekaj ni v redu.

Zgodba je postala znova viralna po 13 letih

Primer se trenutno znova množično deli po spletu, predvsem zaradi animiranega videoposnetka, ki ga je pripravil kanal Zack D. Films. Samo pasje renčanje še ni dokaz, da je neka oseba nevarna. Toda nenadna in vztrajna sprememba vedenja sicer mirnega psa do točno določene osebe je že lahko signal, ki ga ni smiselno prezreti.