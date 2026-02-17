Pevka na avtocesti sredi noči posnela skrivnostno postavo s svetlečo glavo: »Česa takega še nisem videla« (VIDEO)

Pevka Lauren Amour je med vožnjo po avtocesti A69 v angleškem Durhamu v zgodnjih jutranjih urah posnela prizor, ki je prestrašil tako njo kot številne uporabnike spleta. Na posnetku z avtomobilske kamere je videti visoko, temno postavo s svetlečo glavo, ki stoji na vozišču. Dogodek se je zgodil v soboto okoli druge ure zjutraj. Med vožnjo je na cesti zagledala nekaj nenavadnega. »Vozila sem domov ob dveh zjutraj, ko sem na cesti zagledala nekaj čudnega. Bila sem prestrašena. Česa takega še nisem videla,« je povedala. Dodala je, da si prizora ne zna razložiti in da bi, če ne bi imela posnetka z lastne kamere, verjetno mislila, da gre za ponaredek.

Na posnetku je videti visoko senco z bledo, svetlečo glavo, ki stoji na voznem pasu tripasovnice. Ko se je približala, se je zdelo, da se postava pomika proti njenemu vozilu, nato pa se obrne stran. Okončine sopod nenavadnim kotom, kar je še dodatno podžgalo domišljijo gledalcev. Posnetek je na družbenih omrežjih hitro postal viralen in zbral več kot 240.000 ogledov ter več tisoč odzivov. Mnogi so zapisali, da jih je prizor spomnil na Slendermana, izmišljeni lik iz grozljive spletne zgodbe, ki se je prvič pojavil leta 2009 in kasneje zaživel v filmih, videoigrah in dokumentarcu.

Pod objavo so se hitro vsuli komentarji. Nekateri so delili lastne izkušnje z nočnih voženj. »Kot nekdo, ki pogosto vozi po avtocesti v temi, pozno ponoči in zgodaj zjutraj, sem skozi leta na cesti videl ogromno stvari, ki so ‘hodile’ in jih ni mogoče razložiti,« je zapisal eden od uporabnikov. Drugi je menil, da postava deluje kot človek, vendar da glava spominja na masko ali nekaj nenavadnega. Tretji je dodal bolj filozofsko noto: »Ne bojte se mrtvih, bati bi se morali živih.«

Nekdo, ki je zatrdil, da ima s tem območjem osebno izkušnjo, je zapisal srhljivo zgodbo: »Pred nekaj leti sem bil priča prometni nesreči na tem delu, v kateri je umrl približno 180 centimetrov visok moški. Od takrat, ko se vozim v službo, večkrat vidim senco moškega, ki ob mojem prihodu skloni glavo. Čudno je,« je sklenil.

Drugi so se odzvali z ironijo. »Oprostite, to sem bil jaz na poznem nočnem sprehodu. Ne bo se ponovilo, nisem vas hotel prisiliti, da zamenjate pas,« se je pošalil eden od komentatorjev. Spet drugi je zapisal, da je njegov partner pred dnevi na tej avtocesti pri izvozu videl postavo, ki je spominjala na nuno, in da ga je video spomnil na ta dogodek. Med komentarji pa so se našli tudi bolj prizemljeni pogledi. »To je moški, ki drži telefon nad glavo, da bi pritegnil pozornost in vas skušal ustaviti. Če pogledate njegov položaj glede na odsevnike na cesti, se komaj premika. Rad imam zgodbe o duhovih, a meni to deluje kot naključen človek na cesti,« je zapisal eden od sledilcev.

Kaj je Lauren dejansko ujela v objektiv, ni jasno. A ta nočna vožnja ji bo gotovo še dolgo ostala v spominu.