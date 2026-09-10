Picassov bikoborec spet doma, k sreči nepoškodovan (FOTO)

Lastnik umetniške galerije iz Milwaukeeja Bill DeLind je že skoraj pozabil na grafiko velikega Pabla Picassa, ki so mu jo ukradli leta 2018. A nato je prejel nepričakovan telefonski klic s policije: povabili so ga, naj pride pogledat umetnino, ki jo je neki najemodajalec našel v praznem stanovanju.

DeLind je ob pogledu na sliko ostal brez besed. Takoj je prepoznal Picassovo grafiko Torero (bikoborec), eno od vsega 30 znanih, ki jih je umetnik tudi podpisal. Še bolj nenavadno pa je bilo, da je bila na hrbtni strani okvirja še vedno nalepka njegovega podjetja DeLind Fine Art Appraisals – prav tista, ki jo je na umetnino sam dodal pred osmimi leti.

Grafika je izginila iz galerije v Milwaukeeju. FOTO: Policijski urad Milwakee

2018. je izginila iz galerije.

Pod plastjo prahu

Za dragoceno najdbo je zaslužen najemodajalec Tim Dertz: med čiščenjem stanovanja, potem ko so iz njega izselili stanovalca, je na steni opazil nekoliko nenavadno sliko, prekrito z debelo plastjo prahu. Pokazal jo je prijatelju, ki se ukvarja s starinami. Ta je prepoznal Picassovo delo in pomislil, da bi lahko šlo prav za umetnino, ki je bila leta 2018 prijavljena kot ukradena. Dertz je zato sliko predal policiji, ta pa je poklicala DeLinda. »Ko so me poklicali, nisem mogel verjeti,« je dejal osupli DeLind, ki pojasnjuje, da je vrednost umetnine sicer okoli 40 tisočakov, nenavadna zgodba, ki jo je spisala v zadnjih letih, pa bi ji lahko dodala še kakšnih 10.

Policija, ki zavoljo postopka še vedno hrani Picassovo grafiko, je sporočila, da primer ostaja v preiskavi, čeprav je zastaralni rok za tatvine in kazniva dejanja zoper premoženje praviloma šest let. DeLind je olajšan, da so mojstrovino Picassa, utemeljitelja kubizma, našli nepoškodovano, obžaluje pa, da vrnitve ni dočakal njegov poslovni partner, ki se je žal poslovil februarja letos. Po kraji 2018. je bil povsem strt, se spominja, vsako leto ob obletnici izginotja je poklical policijo v upanju, da mu bodo sporočili, da so umetnini na sledi.

Picasso je ustvaril več kot 15.000 slik, grafik in plastik, Torero je luč sveta ugledal 1949.