Pivovarna obljubila brezplačno pivo ob Trumpovi smrti in ostala brez dovoljenja

Ameriška pivovarna je z objavo o brezplačnem pivu, ki bi ga ponudila ob smrti predsednika Donalda Trumpa sprožila pravi vihar in si nakopala celo preiskavo, po kateri so ji oblasti odvzele dovoljenje za delo, izrekle denarno kazen ter odredile takojšnjo ustavitev proizvodnje in prodaje alkohola.

»Brezplačno pivo ves dan, ko bo umrl. Pokažite nam to objavo, ko se bo to čez nekaj mesecev zgodilo, in obljubo bomo izpolnili,« so zapisali v pivovarni Minocqua Brewing Company iz ameriške zvezne države Wisconsin in si nakopali težave. Veliko je bilo jeznih komentarjev, pozivov k bojkotu in prijav pristojnim organom. Doletel jih je celo inšpekcijski nadzor, med katerim so ugotovili, da je pivovarna kršila več predpisov, ki urejajo oglaševanje alkohola in zagotavljanje javne varnosti.

V Wisconsinu morajo namreč imetniki dovoljenj za prodajo in točenje alkohola spoštovati stroga pravila. Prepovedane so denimo promocije, ki bi lahko spodbujale nasilje, pozivale k nezakonitim dejanjem ali ogrožale javni red. Pivovarni so zato poleg odvzema dovoljenja izrekli tudi denarno kazen, nemudoma je morala ustaviti proizvodnjo in prodajo alkoholnih pijač, piše portal Index.hr.

A lastnik pivovarne, ki je tudi politični aktivist, Kirk Bangstad se ne namerava tako zlahka utišati. Dejal je, da je šlo za satiričen politični komentar, njega pa da varuje svoboda govora. »Kot si lahko predstavljate, tega ne bom kar tako dopustil,« je sporočil Bangstad, ki težko verjame, da je njegova pivovarna nenadoma deležna toliko pozornosti ne le ameriške, ampak mednarodne javnosti.