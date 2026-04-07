Dovolj vam je življenja v Sloveniji? Drugod za selitev ponujajo tudi 100.000 evrov

Ste se naveličali življenja v naši mali podalpski deželi? Nekatere evropske države vabijo nove prebivalce v določene kraje ali regije z denarnimi spodbudami, davčnimi ugodnostmi in subvencijami za obnovo nepremičnin, poroča otoški Daily Mail. V Italiji nekateri kraji ponujajo hiše za en evro. V Trentinu lahko pomoč doseže celo do 100.000 evrov za nakup in obnovo, v nekaterih južnih občinah pa novim prebivalcem ponujajo tudi 7-odstotni pavšalni davek za deset let. Morajo pa kupci nepremičnino obnoviti v določenem roku in poravnati še dodatne stroške dovoljenj ter dokumentacije.

Španija v kraju Ponga v Asturiji novim prebivalcem ponuja okoli 3000 evrov, medtem ko lahko digitalni nomadi v regiji Extremadura prejmejo do 15.000 evrov. Tudi tam velja jasen pogoj: prijaviti se je treba kot rezident in davčni zavezanec ter tam dejansko živeti. Med največjimi vabami ostaja tudi tako imenovani Beckhamov zakon, poseben davčni režim za določene priseljence.

Na Irskem država ne izplačuje klasične nagrade za selitev, temveč visoke zneske namenja obnovi praznih in propadajočih hiš. Za prenovo je mogoče dobiti do 70.000 evrov, na odročnih otokih pa celo do 84.000 evrov. Denar ni namenjen prosti porabi, ampak izključno obnovi nepremičnine, ki mora postati glavno bivališče ali biti oddana v najem.

Grčija izstopa, ker ponekod ponuja tudi neposredno mesečno pomoč. Na otoku Antikitera novim prebivalcem ponujajo hišo, zemljišče in 500 evrov na mesec za več let, poleg tega imajo še nacionalni program, v katerem lahko učitelji, zdravniki in medicinske sestre za selitev na območja z upadajočim številom prebivalcev prejmejo do 10.000 evrov. Portugalska medtem prek programa Emprego Interior Mais upravičencem ponuja do 6000 evrov enkratne pomoči za selitev na podeželje, znesek pa se lahko poveča še za 20 odstotkov za vsakega vzdrževanega družinskega člana.