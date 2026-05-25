Plavolasi albino bivol, ki so ga poimenovali Donald Trump, je postal prava zvezda (FOTO)

Redek albino bivol z dolgo plavo dlako je postal nepričakovana zvezda v Bangladešu pred praznikom Kurban-bajram, saj je privabil množice radovednih obiskovalcev, ki pravijo, da žival neustavljivo spominja na ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Skoraj 700 kilogramov težak bivol, vzrejen na farmi v okrožju Narajangandž nedaleč od glavnega mesta Daka, je dobil vzdevek »Donald Trump« zaradi pramena svetle dlake, ki mu pada čez čelo — značilnosti, za katero mnogi trdijo, da spominja na prepoznavno pričesko ameriškega voditelja.

FOTO: Salahuddin Ahmed Afp

Na desetine ljudi je vsak dan prihajalo na farmo, mnogi pa so pripotovali iz oddaljenih krajev, da bi posneli selfije in videoposnetke z nenavadno obarvano živaljo, ki je hitro postala viralna na družbenih omrežjih.

»Moj mlajši brat je bivolu dal ime Donald Trump, ker dlaka na sprednjem delu njegove glave spominja na lase Donalda Trumpa,« je povedal lastnik farme Ziaudin Mridha, poroča Reuters.

FOTO: Mohammad Ponir Hossain Reuters

»Kljub vpadljivemu videzu je zelo mirnega značaja. To je albino bivol, živali te vrste pa so večinoma krotke in ne postanejo agresivne, razen če so izzvane,« je dodal. Mridha je povedal, da je bivol potreboval posebno nego, vključno s kopanjem štirikrat dnevno in štirimi obroki na dan, da bi ostal zdrav in v dobri kondiciji pred Bajramom. »Vsak dan je potreboval dodatno pozornost in nego. Bivol je bil že predan kupcu za žrtvovanje med Bajramom,« je dejal.

Podobnost bivola z Donaldom Trumpom je izjemna

Albino bivoli veljajo za redkost v Bangladešu, kjer je večina bivolov temne barve kože. Kremasto telo živali, rožnat nos in dolga plava dlaka so ga izpostavili med tisoči glav živine, pripravljenih za muslimanski praznik Kurban-bajram, med katerim družine tradicionalno žrtvujejo živino. V zadnjih letih ta večinsko muslimanska država beleži pojav nenavadno velikih ali posebnih živali za žrtvovanje, ki postanejo viralne bajramske atrakcije in pogosto dobijo imena, navdihnjena po znanih osebnostih, da bi pritegnile kupce in obiskovalce.

Podobnost bivola z Donaldom Trumpom, skupaj z njegovo velikostjo in blagim temperamentom, ga je naredila za eno največjih atrakcij letošnjega praznika, poroča Telegraf.rs.

