Po 17 letih od smrti Michaela Jacksona si za znan kos oblačila obetajo rekordno ceno

Kot je napovedala ameriška avkcijska hiša Julien's Auctions, bo dražba rdeče-črne usnjene jakne, ki jo je Michael Jackson nosil v videospotu za pesem Thriller, potekala v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih. Pri Julien's Auctions so jo ocenili na več kot 10 milijonov ameriških dolarjev oziroma skoraj devet milijonov evrov.

9 milijonov evrov bo izklicna cena.

Leta 2011 je ista avkcijska hiša to ikonično jakno v Kaliforniji prodala za 1,8 milijona dolarjev. Rdečo jakno iz telečjega usnja s črnimi vstavki je oblikovala Deborah Landis, soproga režiserja videospota Johna Landisa, ki se med drugim podpisuje pod filma Brata Blues in Princ odkriva Ameriko. Landis je z videospotom za Thriller ustvaril samostojen kratki film, ki je takrat po svetu vzbudil veliko pozornosti, tudi zaradi Jacksonovih prizorov v vlogi zombija.

Tudi drugi predmeti kralja popa

Skupaj z jakno bodo na dražbi na prodaj še drugi predmeti kralja popa. Bleščečo rokavico, ki jo je Jackson leta 1983 nosil na Motownovi slovesnosti, ko je prvič izvedel svoje moonwalk plesne korake ob skladbi Billie Jean, je novembra 2009 za rekordno ceno 430.000 ameriških dolarjev kupil poslovnež iz Hongkonga. Pri Julien's Auctions so sedaj njeno vrednost ocenili na 800.000 ameriških dolarjev. Na prodaj bosta tudi dva para pevčevih črnih usnjenih čevljev. Jacksonove moonwalk čevlje so ocenili na od 60.000 do 80.000 ameriških dolarjev, čevlje iz videospota Thriller pa na od 30.000 do 50.000 ameriških dolarjev.

Na dražbi bodo tudi Jacksonovi moonwalk čevlji in bleščeča rokavica. FOTO: Getty Images

Vse ikonične predmete kralja popa Michaela Jacksona, ki je junija 2009 umrl star 50 let, bodo pred načrtovano dražbo v Abu Dabiju odpeljali na svetovno turnejo in bodo med drugim na ogled v ZDA, Bahrajnu in na Japonskem.