Po 74 letih našli razbitine izginulega letala, ki je strmoglavilo v Atlantski ocean (FOTO)

Po 74 letih so raziskovalci našli razbitine letala Clipper Endeavor družbe Pan American Airways (Pan Am), ki je 11. aprila 1952 strmoglavilo v Atlantski ocean ob severni obali Portorika. Na krovu letala tipa Douglas DC-4 je bilo 64 potnikov in pet članov posadke.

Letalo je vzletelo iz San Juana proti New Yorku, vendar sta kmalu po vzletu odpovedala oba motorja na desni strani. Nekaj minut pozneje je pilot zasilno pristal na morju. Čeprav so vsi na krovu preživeli sam trk z morsko gladino, se je letalo hitro potopilo. Kljub temu da je bilo opremljeno z rešilnimi splavi in jopiči, je veliko potnikov ostalo na svojih sedežih. Po podatkih Fundacije za zgodovino Pan Ama je 52 ljudi potonilo skupaj z letalom, rešilo pa se jih je 17.

Približno območje nesreče je bilo znano že desetletja, natančna lokacija razbitin pa je ostajala skrivnost vse do letos. Razbitine je prejšnji mesec našla Air/Sea Heritage Foundation v sodelovanju s podjetjem Deep Sea Vision in ekipo oddaje Expedition Unknown televizije Discovery. Pri iskanju so uporabili avtonomni podvodni dron, ki je letalo odkril na globini približno 600 metrov. Razbitine so našli 2. junija zvečer. Po navedbah raziskovalcev je letalo razlomljeno na dva dela, identiteto pa so potrdili s podvodnimi posnetki, na katerih sta jasno vidna znameniti logotip družbe Pan Am s krili in še vedno čitljivo ime letala Clipper Endeavor.

Fundacija Air/Sea Heritage zdaj skupaj z oblastmi Portorika pripravlja ukrepe za zaščito kraja nesreče in si prizadeva za postavitev spomenika v spomin na umrle. Ob tem so stopili v stik tudi z družinami žrtev ter z dvema danes še živečima preživelima potnikoma. Discovery Channel bo zgodbo o odkritju razbitin predstavil v eni od prihodnjih epizod oddaje Expedition Unknown.