Po aferi z Jezusom predsednik Trump objavil nove bizarne fotografije (FOTO)

Ameriški predsednik Donald Trump je, kot kaže, našel novo igračko - umetno inteligenco. S tovrstnimi orodji še posebej rad ustvarja fotografije, na katerih sebe predstavlja kot kralja, zdravilca, zdaj pa se je odločil, da se bo družil z Nezemljani. Na svojem profilu na družabnem omrežju Truth Social je Trump objavil več kot 20 fotografij, na katerih je večinoma prikazan kot poveljnik futurističnih vesoljskih sil. Na eni denimo pritisne rdeč gumb na vesoljski postaji, zasloni ob njem pa prikazujejo silovito eksplozijo na Zemlji, ki jo je očitno sprožil laserski žarek iz vesolja. Na drugi fotografiji Trump koraka skozi vojsko robotov, za njim pa lahko vidimo Zemljo in vesoljsko ladjo. Tretja fotografija prikazuje ameriškega predsednika ob zvezanem in golem vesoljcu.

Zakaj se je odločil za serijo tako bizarnih fotografij, Trump ni pojasnil, poznavalci menijo, da je njegovo sporočilo preprosto - okrepiti prisotnost Združenih držav Amerike v vesolju, za kar si Američani že leta prizadevajo. Predsednik Trump pa večjo prisotnost Amerike v vesolju vidi tudi kot prihodnost sodobnega vojskovanja, od koder bi lahko on kot vrhovni poveljnik vojske z varne razdalje sprejemal odločitve o prihodnosti Zemlje in njenih prebivalcev.

Trump pa se je lotil tudi nekaterih svojih političnih nasprotnikov. Nekdanja demokratska predsednika Baracka Obamo in Joeja Bidna je upodobil med kopanjem v smrdljivi juhi, v kateri plavajo smeti, demokratskega guvernerja Kalifornije Gavina Newsoma pa je spravil v oblazinjeno celico ter ga nato prikazal kot zombija. Newsom je v odgovoru na objavo ponovno omenil njegovo domnevno slabšanje duševnega stanja, fotografijo pa komentiral z »Molitve za dedka«.