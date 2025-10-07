Po izkušnji z duhom, s katerim se je celo poročila, je pevka našla nov poklic

Galerija
Britanska pevka in tekstopiska Brocarde je postala znana po poroki z duhom Edwardom, viktorijanskim vojakom, ki naj bi se pojavil v njenem domu. Čeprav sta se po določenem času ločila s pomočjo izganjalca duhov, je njeno življenje še naprej prepleteno s paranormalnimi izkušnjami. Po koncu zveze je 42-letnica izkušnje s svetom duhov preusmerila v novo poklicno pot – postala je raziskovalka paranormalnega.
Trdi, da je komunicirala z več kot 100 duhovi, ki jih srečuje na različnih koncih. Povedala je, da se duhovi pogosto zadržujejo tam, kjer so umrli ali kjer so pokopani, tudi če so bila ta mesta pozneje prenovljena ali porušena.
Čeprav se zdi njen domnevni dar marsikomu srhljiv, ga sama ne vidi kot nekaj slabega. Pogosto celo nalašč obiskuje hiše, kjer naj bi strašilo. »Včasih se še zdaj vznemirim, vendar sposobnost videnja mrtvih ljudi vseeno vidim kot dar. Potujem po svetu in raziskujem strašljive kraje,« pravi.
Vsak ima drugačno zgodbo in osebnost ter edinstven način komuniciranja.
Paranormalne izkušnje uporablja tudi kot navdih za svojo glasbo. Trdi, da ji sposobnost videti duhove omogoča globlje razumevanje čustev, kar se odraža v njenih pesmih. Nedavno je izdala novo skladbo Feed My Soul z Rayem Luzierjem iz skupine Korn. Verjame, da izkušnje z duhovi njeni glasbi dodajajo novo dimenzijo in jo delajo edinstveno.