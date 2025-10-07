Po izkušnji z duhom, s katerim se je celo poročila, je pevka našla nov poklic

Britanska pevka in tekstopiska Brocarde je postala znana po poroki z duhom Edwardom, viktorijanskim vojakom, ki naj bi se pojavil v njenem domu. Čeprav sta se po določenem času ločila s pomočjo izganjalca duhov, je njeno življenje še naprej prepleteno s paranormalnimi izkušnjami. Po koncu zveze je 42-letnica izkušnje s svetom duhov preusmerila v novo poklicno pot – postala je raziskovalka paranormalnega.

Trdi, da je komunicirala z več kot 100 duhovi, ki jih srečuje na različnih koncih. Povedala je, da se duhovi pogosto zadržujejo tam, kjer so umrli ali kjer so pokopani, tudi če so bila ta mesta pozneje prenovljena ali porušena.

Potuje po svetu in obiskuje kraje, kjer naj bi strašilo. FOTO: Profimedia

Ena izmed njenih najbolj nenavadnih izkušenj je bila, ko jo je duh spremljal po trgovini, zaradi česar sta sadje in zelenjava ob njenem mimohodu padala s polic. Britanka pojasnjuje, da duhove najprej zazna po njihovih čustvih – pogosto sliši njihove krike bolečine ali hrepenenja po ljubljenih osebah. V nekaterih primerih sreča duhove, ki so popolnoma brez čustev, kot je bil primer z rudarjem, ki je umrl na delovnem mestu in jo je prosil za pijačo. »Na neki način so duhovi popolnoma enaki živim ljudem, vsak ima drugačno zgodbo in osebnost ter edinstven način komuniciranja. Nekateri so idioti in želijo povzročati težave, tako kot to počnejo nekateri živi ljudje. Če je posameznik v življenju predrzen in nadležen, je pogosto predrzen in nadležen tudi v smrti,« pojasnjuje.

Čeprav se zdi njen domnevni dar marsikomu srhljiv, ga sama ne vidi kot nekaj slabega. Pogosto celo nalašč obiskuje hiše, kjer naj bi strašilo. »Včasih se še zdaj vznemirim, vendar sposobnost videnja mrtvih ljudi vseeno vidim kot dar. Potujem po svetu in raziskujem strašljive kraje,« pravi.

Vsak ima drugačno zgodbo in osebnost ter edinstven način komuniciranja.

Paranormalne izkušnje uporablja tudi kot navdih za svojo glasbo. Trdi, da ji sposobnost videti duhove omogoča globlje razumevanje čustev, kar se odraža v njenih pesmih. Nedavno je izdala novo skladbo Feed My Soul z Rayem Luzierjem iz skupine Korn. Verjame, da izkušnje z duhovi njeni glasbi dodajajo novo dimenzijo in jo delajo edinstveno.