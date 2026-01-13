Po operaciji govoril v tujem jeziku: »Nisem vedel, kaj se dogaja«

Ko je bil danes 33-letni Stephen Chase iz ameriške zvezne države Utah star 19 let, je moral na operacijo zaradi poškodbe pri športu. A ko se je po rutinskem kirurškem posegu zbudil iz anestezije, je sicer angleško govoreči Američan tekoče spregovoril v španščini, čeprav to ni njegov materni jezik in ga nikoli prej ni (dobro) znal. »Kakšno uro sem govoril samo špansko, čeprav v tem jeziku drugače nisem govoril, niti ga nisem toliko znal, da bi to lahko počel,« je povedal Stephen, ki je presenetil ne le zdravstveno osebje, temveč tudi samega sebe. »Sploh nisem razmišljal v angleščini, vse je prihajalo iz mene nekako avtomatsko. Poleg tega nisem razumel, zakaj me drugi ne razumejo. To me je popolnoma šokiralo in nisem vedel, kaj se dogaja.«

Nevrologi to opisujejo kot redko motnjo, ki se včasih pojavi po poškodbi glave, operaciji ali komi.

A to ni bil enkratni dogodek. Pozneje je odvetnik in oče dveh otrok namreč prestal še več operacij in vsakič, ko se je zbudil iz anestezije, je spregovoril najprej v španščini, šele po kakšni uri pa spet začel komunicirati v maternem, angleškem jeziku. Kot piše portal Lad Bible, povzema pa portal N1, je Stephen, ki španščine ni aktivno govoril, s tem jezikom sicer imel stike: »Eno leto sem imel v srednji šoli pouk španščine, a to je bila začetna, nizka raven. Morda sem znal šteti do 10 in poznal nekaj fraz,« je povedal in dodal, da med poukom španščine »sploh ni bil pozoren«. Res pa je, da je odraščal v okolju, kjer je bilo veliko Latinoameričanov. »Veliko časa sem preživel pri svojem najboljšem prijatelju, čigar starši so vedno govorili v španščini,« je pojasnil. Kot je dodal, ni nikoli vedel, kaj kdo govori, »ampak jezik sem ves čas poslušal«.

Pojav, ki se je zgodil Stephenu, znanosti ni neznan in ima svoje ime: sindrom tujega jezika. Nevrologi ga opisujejo kot redko motnjo, ki se včasih pojavi po poškodbi glave, operaciji ali komi. Živeč v okolju, kjer so številni govorili špansko, se je Stephen jezika nezavedno pasivno naučil. In čeprav ga v vsakdanjem življenju ni uporabljal, je njegov spomin shranil besede in fraze, ne da bi se on tega zavedal. Med operacijo ali po njej pa so se, morda zaradi delovanja anestetikov, »prebudile« možganske strukture, ki so aktivirale spomin na pasivno in nezavedno naučen tuji jezik in omogočile njegovo uporabo. »Fascinantno je odkriti, kaj si možgani lahko zapomnijo, ne da bi se tega sploh zavedali.« Zdaj si Stephen želi najti smisel v tem nepričakovanem darilu. Dve leti je živel v Čilu in toliko izpopolnil svojo španščino, da je dosegel skoraj raven maternega jezika.

Njegov primer proučuje več strokovnjakov za jezikovni spomin in nevroplastičnost (sposobnost aktivnega spreminjanja možganskih struktur zaradi dražljajev iz okolja), ki v tem vidijo obetavno pot za razumevanje, kako se jeziki vtisnejo – in včasih ponovno prebudijo – v naša nevronska vezja, povzema portal.