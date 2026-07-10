Po spletu se širi bizaren posnetek iz hotela: »Za to nočno moro plačaš dva tisoč evrov« (VIDEO)

Po družbenih omrežjih se širi posnetek, ki prikazuje enega najbolj prepoznavnih prizorov poletne turistične sezone – jutranji boj za ležalnike ob hotelskem bazenu. Video je bil posnet v enem od hotelov v Španiji, kjer je gostja zabeležila, kaj se zgodi takoj, ko osebje odpre vhod v bazenski prostor. Na posnetku je videti, kako gostje v vrsti čakajo, da se odprejo vrata. V trenutku, ko jim je omogočen vstop, nastane pravi kaos. Turisti stečejo proti ležalnikom, nanje odložijo brisače in si poskušajo zagotoviti čim boljša mesta za preostanek dneva.

Video je kmalu sprožil številne odzive na družbenih omrežjih. Mnogi uporabniki so izrazili ogorčenje in poudarili, da takšen način preživljanja dopusta nima veliko skupnega s sproščanjem. »Vsak hotel bi moral ležalnike dodeljevati glede na številko sobe,« je zapisal eden od uporabnikov. Drugi je dodal: »Plačaš 2000 evrov, potem pa moraš teči do bazena kot brezglavi. To je nočna mora.« Nekateri menijo, da bi morali hoteli zagotoviti dovolj ležalnikov za vse goste. »Na dopustu se nihče ne bi smel boriti za mesto ob bazenu,« so sporočili.

Vsako poletje ista zgodba

Pojav, znan kot »vojne z brisačami«, je tudi letos znova ena izmed pogostih tem turistične sezone. Iz leta v leto sproža razprave o kulturi vedenja gostov, zasedenosti hotelskih zmogljivosti in večnem boju za najboljše mesto ob bazenu, poroča tportal.hr.