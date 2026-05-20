Po tem, kar je doživela v umetni komi, ne verjame več v božjo kazen: videla naj bi pekel in nebesa

Američanka Kathy McDaniel je leta 1999, ko je bila stara 53 let, hudo zbolela. Razvila je akutni respiratorni distresni sindrom, smrtno nevarno stanje, pri katerem pljuča ne morejo več normalno opravljati svoje naloge. Zdravniki so jo priključili na ventilator in jo za več dni dali v umetno komo. Zdaj trdi, se je v tem obdobju znašla v nebesih in peklu. Prva postojanka v 18 dneh umetne kome naj bi bil pekel. Spominja se vročine, smradu, kričanja in občutka strašne zmedenosti. Slišala naj bi glas, ki jo je vprašal, ali ve, kje je. Pozneje je povedala, da je v tistem trenutku pomislila na pekel.

Po grozljivi izkušnji naj bi se nenadoma znašla v povsem drugačnem prostoru. Preplavili naj bi jo močna ljubezen, mir in veselje. Meni, da je šlo za nebesa, ki jih opisuje kot prostor, podoben marmornati katedrali, obdani z vrtom in belo svetlobo. Tam naj bi tudi srečala svojega nekdanjega zaročenca Ricka, ki je umrl približno mesec dni prej. Trdi, da ji je sporočil, da še ne sme ostati, saj ima na zemlji še nalogo. Potem ko se je zbudila, je v bolnišnici ostala še približno dva meseca, vendar je sprva molčala, saj se je bala, da ji ljudje ne bodo verjeli ali jo obsojali. Ko je navsezadnje spregovorila, ji je marsikdo rekel, da gre verjetno zgolj za posledico močnih zdravil, vendar se ji ta možnost ne zdi verjetna.

Duša lahko najde pot v nebesa, je prepričana po izkušnji. FOTO: Yana Iskayeva/Getty Images

Danes svojo zgodbo javno pripoveduje, o njej pa je napisala tudi knjigo Misfit in Hell to Heaven Expat. Vzgojena v katoliškem duhu je po izkušnji spremenila svoja prepričanja. »Naučila sem se, da bog vse ljubi, vsem odpušča in da nikoli ne bi nikogar obsodil. Kar koli so me učili o tem, da bog pošilja ljudi v vice ali pekel, ni res,« pravi. Meni namreč, da pekel ni toliko božja sodba, ampak stanje, v katerem se duša znajde zaradi lastne oddaljenosti, strahu, zmede ali napačne poti.