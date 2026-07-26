Podmorski posnetki ujeli brutalno lovsko taktiko ork! Ena ribo drži, druga se z vso silo zaleti vanjo (VIDEO)

Podmorski posnetki iz Kalifornijskega zaliva so razkrili nenavadno in izjemno silovito vedenje ork: morske velikane so posneli, kako pri veliki hitrosti trkajo v ribe vrste Masturus lanceolatus (vrsta velikega morskega meseca) s tako silo, da jih dobesedno raznese na tisoče delcev. Strokovnjaki menijo, da gre za kombinacijo igrivega vedenja in premišljene taktične obdelave hrane. Morski meseci spadajo med največje ribe kostnice na svetu, saj lahko tehtajo tudi do dve toni, njihovo telo pa obdaja izjemno debela, gosta in kavčuku podobna kolagenska plast. Prav ta trda tkivna ovojnica orkam otežuje grizenje, zato je silovit udarec izjemno učinkovit način, da ribo razbijejo na manjše kose.

Mehiški morski biolog Erick Higuera ter Katy Ayres iz ameriške nevladne organizacije Beneath the Waves sta skupaj s kolegi prvič podrobneje dokumentirala te dogodke. Na posnetkih iz julija 2024 in kasneje iz leta 2025 je razvidno, da orke pri tem tesno sodelujejo: medtem ko ena odrasla samica drži plen na mestu, se drug odrasel osebek pri polni hitrosti zaleti vanj. Samica ribo izpusti v zadnji stotinki sekunde, silovit trk pa sproži pravo eksplozijo tkiva.

Znanstveniki ocenjujejo, da ima tovrstno vedenje več funkcij. Profesor John Davenport z univerze v Corku poudarja, da mladiči zaradi premajhne telesne mase sami ne morejo razbiti tako trdega plena, s to metodo pa odrasle orke ustvarijo »oblak« manjših, lažje dostopnih zalogajev. Higuera ob tem dodaja: »Gre za lovsko taktiko, ki vključuje element igre. V njihovih telesih se sproščajo adrenalin in drugi hormoni, zato je pri tem zagotovo prisotno tudi razburjenje.« Strokovnjaki se strinjajo, da takšni prizori pričajo o visoki stopnji načrtovanja, sodelovanja in prilagajanja lovskih tehnik glede na vrsto plena. Poleg tega pa skupinsko razbijanje rib ter naknadno lovljenje delcev krepi družbene vezi znotraj krdela in mladim orkam služi kot pomembna učna lekcija.