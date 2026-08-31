Podvig brez primere: sloviti slaščičar je ustvaril orjaško torto (FOTO)

Težko bi ji rekli torta, to je prava umetniška mojstrovina, skulptura brez primere! In to takšna, ki tehta kar 500 kilogramov: sloviti katalonski slaščičar Marc Suárez je za kraljevsko poroko savdskega para ustvaril orjaško slaščico, visoko kar 3,5 in široko 1,8 metra.

Za stvaritev, kakršne v svoji karieri kakopak ne pomni, sta mu ženin in nevesta k sreči namenila dovolj časa, zato je mesec in pol zgolj načrtoval podvig brez primere, še štiri mesece pa je potreboval za izvedbo. Da je bilo dela za njegovo uigrano slaščičarsko ekipo absolutno preveč, mu je bilo jasno takoj, zato je k sodelovanju povabil druge znance iz poklica in celo družinske člane, ki jim je lahko zaupal manj zahtevne naloge. Kot je Suárez, ki že desetletje živi in ustvarja v Franciji, razodel pozneje, jim je največ časa vzelo nameščanje kar 33 tisoč cvetnih listov iz sladkorja.

Poroka je bila v pariški operni hiši. FOTO: Sylvain Sonnet/Getty Images

Nazadnje so ustvarili skulpturo, ki je tehtala kar pol tone, še bolj zanimiv pa je podatek, da je bilo same torte, torej užitnega dela skulpture, le za pol kilograma. Preostalo je le sladkorna masa, ki je v kombinaciji z belo čokolado ustvarila podobo razkošne palače. Katere sladice sta mladoporočenca dejansko ponudila lačnim gostom, ni znano. Jasno je le, da jih ni ustvaril Španec, ki je imel dela že tako čez glavo.

500 kilogramov je tehtala mojstrovina.

Zaljubljenca sta hotela ostati anonimna, prav tako ni znan znesek, ki sta ga odštela Suárezu za sladko skulpturo, nedvomno pa gre za vrtoglavo vsoto. Slaščičarska ekipa je torto slovesno razodela na razkošnem poročnem sprejemu v sloviti pariški Palači Garnier, kjer je savdski par tudi dahnil usodni da, ali so jo tudi razrezali, pa ostaja skrivnost.