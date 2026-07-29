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NEVARNA VOŽNJA

Poglejte, kaj je počel na cesti pri Primoštenu: eni navdušeni, drugi besni (VIDEO)

Švicarski akrobat je z motorjem dvignil veliko prahu.
Švicarski akrobat v Primoštenu FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
Švicarski akrobat v Primoštenu FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
A. G.
 29. 7. 2026 | 16:36
2:28
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Švicarski motoristični akrobat je na cesti pri Primoštenu na Hrvaškem posnel drzno vožnjo, s katero je navdušil ljubitelje adrenalina, številne domačine pa razjezil, ker je nevarne vragolije izvajal na prometni cesti. Na Instagram profilu @pignon_stunt06 je bil objavljen posnetek divje vožnje, ki je nastal na cesti pri Primoštenu. Mladenič na posnetku je Pignon, švicarski »motoristični akrobat« in član stunt ekipe Black Reaper.

Med ljubitelji tega adrenalinskega načina vožnje je s svojim znanjem in spretnostjo požel veliko navdušenja ter prejel številne pozitivne komentarje. Veliko domačinov pa je razjezilo predvsem to, da je svoje akrobacije izvajal na prometni cesti, kjer bi lahko ogrozil sebe in druge udeležence v prometu.

»To ne sodi na prometno cesto«

Pod objavo so se hitro zvrstili številni komentarji. Nekateri so zapisali: »Vse lepo in prav, ampak tega ne moreš početi na prometni cesti. Za to obstajajo primerna mesta.« Drugi je dodal: »Primošten! Jadranska magistrala res ni najbolj pametna izbira za takšne predstave! Fant je zagotovo odličen stunt voznik, ampak ...«

Tretji je opozoril na nevarnost: »Kaj pa če je na cesti kamen? Padec, povožen motorist, potem pa naslovi o ubogem motoristu ...«

»Kje je zdaj policija?«

Med komentarji ni manjkalo niti ostrih kritik. »Sram naj te bo, da to počneš na cesti. Misliš, da si frajer? Zelo kmalu boš ugotovil, da nisi.« Eden od komentatorjev pa se je obregnil tudi ob delo policije: »Primošten ... Kje je zdaj tisti policist, ki je ves čas na relaciji Primošten–Rogoznica? Pravzaprav vem – lovi tiste, ki v prometno dovoljenje niso vpisali LED-smernikov, ker je to očitno prednostna naloga.«

Posnetek se medtem še naprej širi po družbenih omrežjih in sproža razprave. Medtem ko nekateri občudujejo motoristovo spretnost in pogum, drugi opozarjajo, da takšne akrobacije sodijo na zaprte poligone ali posebej urejena prizorišča, ne pa na javne ceste, kjer lahko ogrozijo tudi druge udeležence v prometu, poroča Slobodna Dalmacija.

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