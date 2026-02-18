Hrvatica Nina Phoenix ima tako velike prsi, da mora nositi nedrčke po meri, dodatna težava pa je, da še vedno rastejo. Nedrčki so tako veliki, da ji roka ne prekrije niti tretjine košarice, zdaj pa je razkrila, da pričakuje še dodatno povečanje prsi, saj je ponovno noseča. Verjame, da je njena izkušnja z rastjo prsi med nosečnostjo precej edinstvena, saj trpi za gigantomastijo – redkim stanjem, ki povzroča prekomerno rast ženskih prsi. Prsi ji rastejo iz dneva v dan.

Dama ima na na instagramu, kjer se predstavlja kot fotomodel in fotografinja, prek 200.000 sledilcev, svoje fotografije, na katerih je razgaljena, pa objavlja tudi na strani Only Fans. Nina je prvič opazila, da se ji prsi povečujejo pred petimi leti, in bila nad spremembo navdušena. Fotografije, ki primerjajo njen videz iz leta 2017 in danes, kažejo, kako zelo so se ji prsi povečale čez leta, vendar še vedno lahko obleče svoja stara oblačila. Nina ima dva otroka in ni zaskrbljena zaradi diagnoze ter je vesela, da ima popolnoma naravno velike prsi. Morala je kupiti nove bikini kopalke, saj so stare zdaj videti kot mikro bikini.

Gigantomastija je znana tudi kot makromastija ali hipertrofija prsi. Natančen vzrok ni znan, stanje pa se lahko pojavi naključno, med puberteto, nosečnostjo ali po jemanju določenih zdravil. Rast prsi lahko traja več let, vendar so bili zabeleženi primeri, ko so se povečale za tri ali več velikosti košarice v samo nekaj dneh. Drugi simptomi vključujejo bolečine v prsih, težave z držo, okužbe in bolečine v hrbtu. V nekaterih primerih stanje izgine samo od sebe, vendar mnoge ženske z gigantomastijo potrebujejo operacijo zmanjšanja prsi ali mastektomijo.

Nina je svoje velike prsi izkoristila za gradnjo zveste publike na družbenih omrežjih, kjer želi širiti sporočilo pozitivnega odnosa do telesa. Redno deli vpogled v to, kako stanje vpliva na njeno življenje, na primer nezmožnost določanja točne velikosti nedrčka in potrebo po spodnjem perilu po meri. Model se je nekoč pošalila, da so njeni nedrčki tako veliki, da jih lahko »uporabi tudi kot klobuk«. Na več fotografijah, ki jih je objavila od začetka nosečnosti, nosi rožnato majico, kar je med oboževalci sprožilo ugibanja, da pričakuje deklico, poroča Informer.

Preberite še: