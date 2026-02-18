  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NARAVNO VELIKE

Noseča Nina razkrila: moje prsi z gigantomastijo rastejo iz dneva v dan (VIDEO)

Zdaj pričakuje še dodatno povečanje prsi.
Nina Phoenix FOTO: Nina Phoenix, Instagram, zaslonski posnetek
Nina Phoenix FOTO: Nina Phoenix, Instagram, zaslonski posnetek
A. G.
 18. 2. 2026 | 20:29
 18. 2. 2026 | 20:59
A+A-

Hrvatica Nina Phoenix ima tako velike prsi, da mora nositi nedrčke po meri, dodatna težava pa je, da še vedno rastejo. Nedrčki so tako veliki, da ji roka ne prekrije niti tretjine košarice, zdaj pa je razkrila, da pričakuje še dodatno povečanje prsi, saj je ponovno noseča. Verjame, da je njena izkušnja z rastjo prsi med nosečnostjo precej edinstvena, saj trpi za gigantomastijo – redkim stanjem, ki povzroča prekomerno rast ženskih prsi. Prsi ji rastejo iz dneva v dan.

Dama ima na na instagramu, kjer se predstavlja kot fotomodel in fotografinja, prek 200.000 sledilcev, svoje fotografije, na katerih je razgaljena, pa objavlja tudi na strani Only Fans. Nina je prvič opazila, da se ji prsi povečujejo pred petimi leti, in bila nad spremembo navdušena. Fotografije, ki primerjajo njen videz iz leta 2017 in danes, kažejo, kako zelo so se ji prsi povečale čez leta, vendar še vedno lahko obleče svoja stara oblačila. Nina ima dva otroka in ni zaskrbljena zaradi diagnoze ter je vesela, da ima popolnoma naravno velike prsi. Morala je kupiti nove bikini kopalke, saj so stare zdaj videti kot mikro bikini.

Gigantomastija je znana tudi kot makromastija ali hipertrofija prsi. Natančen vzrok ni znan, stanje pa se lahko pojavi naključno, med puberteto, nosečnostjo ali po jemanju določenih zdravil. Rast prsi lahko traja več let, vendar so bili zabeleženi primeri, ko so se povečale za tri ali več velikosti košarice v samo nekaj dneh. Drugi simptomi vključujejo bolečine v prsih, težave z držo, okužbe in bolečine v hrbtu. V nekaterih primerih stanje izgine samo od sebe, vendar mnoge ženske z gigantomastijo potrebujejo operacijo zmanjšanja prsi ali mastektomijo.

Nina je svoje velike prsi izkoristila za gradnjo zveste publike na družbenih omrežjih, kjer želi širiti sporočilo pozitivnega odnosa do telesa. Redno deli vpogled v to, kako stanje vpliva na njeno življenje, na primer nezmožnost določanja točne velikosti nedrčka in potrebo po spodnjem perilu po meri. Model se je nekoč pošalila, da so njeni nedrčki tako veliki, da jih lahko »uporabi tudi kot klobuk«. Na več fotografijah, ki jih je objavila od začetka nosečnosti, nosi rožnato majico, kar je med oboževalci sprožilo ugibanja, da pričakuje deklico, poroča Informer.

Preberite še:

image_alt
Kraljica countryja praznuje, a leta ji ne prizanašajo

image_alt
Rastejo brez ustavljanja: moški si želijo, da bi se utopili v njenem velikanskem oprsju (VIDEO)

image_alt
Zaradi moškega in to ne Beckhama! Zato si je Victoria odstranila prsne vsadke

Več iz teme

Nina Phoenixženskenosečnostvelike prsi
ZADNJE NOVICE
21:37
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
DRUŽINSKI SPOR

Aretiran eden najboljših hrvaških MMA borcev! Na družinskem kosilu naredil kaos, nato poklical policijo

Gre za profesionalnega športnika, ki sicer ni bil nikoli obsojen in ni konfliktna oseba.
18. 2. 2026 | 21:37
21:05
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TIMSKA OBRAVNAVA PACIENTOV

Te ambulante v Sloveniji so izredno dostopne, čakalnih dob ni

Referenčne ambulante so že več kot desetletje pomemben del slovenskega zdravstvenega sistema.
18. 2. 2026 | 21:05
21:00
Bulvar  |  Suzy
DOBRODELNOST

Pomagajmo sedemletnemu Teu (Suzy)

Upanje za Tea predstavlja genska terapija Elevidys, ki je na voljo v Združenih državah Amerike.
18. 2. 2026 | 21:00
21:00
Novice  |  Nedeljske novice
RAZSTAVA

Stoletna umetnost povezana s sodobno

Likovna dela, ki so jih upokojenci lani poleti ustvarjali v Mirni Peči, so na ogled v cerkvi.
Drago Perko18. 2. 2026 | 21:00
20:29
Bulvar  |  Zanimivosti
NARAVNO VELIKE

Noseča Nina razkrila: moje prsi z gigantomastijo rastejo iz dneva v dan (VIDEO)

Zdaj pričakuje še dodatno povečanje prsi.
18. 2. 2026 | 20:29
20:25
Bulvar  |  Tuji trači
V MUZEJ

Znano, kaj bo Melania storila z eno svojih najbolj znanih večernih oblek

Tradicijo podarjanja večernih plesnih oblek muzeju Smithsonian traja od začetka 20. stoletja.
18. 2. 2026 | 20:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Ali je lahko pametni telefon tudi dobra poslovna naložba?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki