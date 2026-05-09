Poglejte parkiranje, ki je sprožilo burne odzive z vseh koncev: »Kaj hupaš, pokliči pajka« (VIDEO)

S parkiranjem je vedno težava, še posebej v mestih. Zadnje dni pa odmeva posnetek iz Črne gore. Tako so posneli avtomobil, ki je parkiral na cesti pred parkirnimi mesti in zaparkiral dve pravilno parkirani vozili.

Eden od pravilno parkiranih voznikov je želel zapustiti parkirno mesto, toda ker mu je izvoz blokiral nepravilno parkiran avtomobil, je začel hupati.

Milozvočni zvok hupe je odmeval po soseski, dokler ni pritekel voznik nepravilno parkiranega avtomobila, se umaknil, nato pa sam parkiral na njegovo mesto.

Posnetek je bil objavljen z naslovom: »Balkan parking simulator«, gledalci pa so komentirali:

»Pri meni v ulici je žal to normalno parkiranje, le da vsi pustimo telefonsko številko«,

»Kaj hupaš, pokliči pajka«,

»Mi smo zadnjič tak avto porivali, da smo naredili prostor«.