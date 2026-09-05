Poglejte ta grozljiv tvit iz leta 2012: dokaz, da nas časovni potnik opozarja pred katastrofo?!

Sporočilo na družbenem omrežju X je kratko in mrtvo hladno: »Stop Chat gpt!« oziroma po slovensko: »Ustavite Chat gpt!«

Objava ne bi bila nič posebnega, če ne bi naključne uporabnike v oči zbodel datum, ko je uporabnica z imenom Marieanne to sporočilo objavila: 5. oktobra 2012! To je tri leta, preden je nastalo podjetje OpenAI: tega so leta 2015 ustanovili Elon Musk, Sam Altman, Ilya Sutskever in drugi pionirji umetne inteligence. A potem je bilo treba počakati še sedem let, do 30. novembra 2022, da je OpenAI izdal svoj paradni umetnointeligenčni izdelek, Chat GPT, po katerem ga pozna ves svet in zaradi katerega je postalo eno najvrednejših podjetij na svetu.

Javnosti neznana Marieanne je torej deset let pred nastankom umetne inteligence Chat GPT opozorila nanjo in pozvala javnost, naj jo ustavijo. Kako je to mogoče, ne ve nihče. A tudi profil Marieanne je zanimiv: račun na takratnem twitterju je odprla istega leta, njena zadnja objava pa je nastala manj kot leto kasneje po tem tvitu. Njene zadnje objave so v luči današnjega razkritja pomenljive: javnost je prosila, naj ji ne pošiljajo »slabih sporočil«, še bolj pa je zanimivo, da je leta 2013, tik pred izginotjem, z besedami »Don't ever judge me« javnost pozvala, naj ji ne sodi nihče, ki tudi sam ni popoln. Nato je julija tistega leta obmolknila za vedno.

Njena objava iz leta 2012 je še vedno aktivna na omrežju

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Pod objavo je v trenutku, ko to poročamo, že prek 3300 svežih komentarjev oseb, ki nejeverno zrejo v zaslon. Mnogi iščejo teorijo zarote in dokaz, da gre za časovnega potnika, ki je potoval iz prihodnosti, da bi človeštvo posvaril pred katastrofo zaradi umetne inteligence. Nenazadnje smo tak scenarij propada človeške civilizacije zaradi poblaznele umetne inteligence gledali že leta 1984 v ikoničnem filmu Arnolda Schwarzeneggerja Terminator. Spet drugi pa pravijo, da gre pri vsem za golo naključje, saj naj bi bila beseda GPT v indonezijskem jeziku okrajšava za izraz "ga penting", kar označuje nekaj nesmiselnega.

Internet ponorel ob fotografiji hipsterja iz leta 1941

Ni prvič, da je javnost opazila nenavadne pojave, ki naj bi dokazovali na možnost potovanja v času. Na tej fotografiji iz leta 1941 iz Kanade je videti osebo s sodobnimi sončnimi očali in oblečeno v moderna hipsterska oblačila: kratko majico s potiskom in hoodie, ki nikakor niso obstajala v času 2. svetovne vojne. Fotografijo je javnosti priobčil nacionalni Kanadski muzej, ko je leta 2010 digitaliziral svoj arhiv.

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Kaj menite, gre za potegavščino ali nas je res potnica v času opozorila na tveganje, ki ga prinaša umetna inteligenca?