Pohotnež poklical Uber, nato pa voznika zvlekel do grma in ga šokiral s ponudbo

Kot poroča Dalmatinski portal, je Občinsko sodišče v Splitu obsodilo 38-letnega Splitčana na pogojno zaporno kazen petih mesecev zaradi neprimernih dejanj, ki jih je izvršil nad voznikom Uberja. Kot je zapisano v sodbi, je moški sredi noči prek aplikacije naročil vozilo, vendar ne zaradi prevoza. Ko je voznik prispel na dogovorjeno mesto, se mu je potnik oglasil v angleščini in ga prosil za pomoč pri prtljagi, ki naj bi bila v bližnjem grmu. Ko se je voznik približal, ga je 38-letnik zgrabil za mednožje in izrekel v angleškem jeziku: »Prosim, ti lahko pof*** k***?«
Čeprav se je voznik skušal umakniti proti svojemu vozilu, je obtoženi nadaljeval z neprimernim vedenjem in vztrajno zahteval oralni spolni odnos. Vozniku je nazadnje uspelo pobegniti, primer pa je prijavil policiji. Sodišče je takšno ravnanje opredelilo kot kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost – pohotno dejanje – ter mu izreklo pogojno zaporno kazen v trajanju petih mesecev. V sodbi je zapisano, da bo kazen spremenjena v zaporno, če bo obtoženi v omenjeenm roku storil novo kaznivo dejanje.
Obsojeni ima pravico do ugovora; v tem primeru bi se postopek nadaljeval z glavno obravnavo pred sodiščem, poroča Slobodna Dalmacija.
Policija svetuje, da v primeru kakršnegakoli spolnega nadlegovanja ali napada posamezniki ravnajo na naslednji način:
Policija poudarja, da je vsak poseg v spolno nedotakljivost kazniv, žrtve pa pri prijavi kaznivega dejanja ne nosijo nobene krivde. Prijava takšnih dejanj je ključna za zaščito žrtev in preprečevanje ponavljanja kaznivih ravnanj.
