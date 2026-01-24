Pohotnež poklical Uber, nato pa voznika zvlekel do grma in ga šokiral s ponudbo

Kot poroča Dalmatinski portal, je Občinsko sodišče v Splitu obsodilo 38-letnega Splitčana na pogojno zaporno kazen petih mesecev zaradi neprimernih dejanj, ki jih je izvršil nad voznikom Uberja. Kot je zapisano v sodbi, je moški sredi noči prek aplikacije naročil vozilo, vendar ne zaradi prevoza. Ko je voznik prispel na dogovorjeno mesto, se mu je potnik oglasil v angleščini in ga prosil za pomoč pri prtljagi, ki naj bi bila v bližnjem grmu. Ko se je voznik približal, ga je 38-letnik zgrabil za mednožje in izrekel v angleškem jeziku: »Prosim, ti lahko pof*** k***?«

Čeprav se je voznik skušal umakniti proti svojemu vozilu, je obtoženi nadaljeval z neprimernim vedenjem in vztrajno zahteval oralni spolni odnos. Vozniku je nazadnje uspelo pobegniti, primer pa je prijavil policiji. Sodišče je takšno ravnanje opredelilo kot kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost – pohotno dejanje – ter mu izreklo pogojno zaporno kazen v trajanju petih mesecev. V sodbi je zapisano, da bo kazen spremenjena v zaporno, če bo obtoženi v omenjeenm roku storil novo kaznivo dejanje.

Obsojeni ima pravico do ugovora; v tem primeru bi se postopek nadaljeval z glavno obravnavo pred sodiščem, poroča Slobodna Dalmacija.

Nasveti policije v takšnih primerih

Policija svetuje, da v primeru kakršnegakoli spolnega nadlegovanja ali napada posamezniki ravnajo na naslednji način:

Takoj se umaknite na varno in prekinite stik z osebo, če je to mogoče.

Jasno in glasno izrazite nestrinjanje ter odločno zavrnite neprimerno vedenje.

Pokličite policijo na številko 113 takoj, ko ste na varnem, ali zaprosite za pomoč mimoidoče.

Ne brišite morebitnih dokazov (sporočila, klici v aplikaciji, lokacija, oblačila), saj so lahko pomembni za nadaljnji postopek.

Dogodek čim prej prijavite policiji, tudi če se vam zdi, da ni prišlo do hujšega dejanja.

Če ste voznik ali delate prek platform, obvestite tudi delodajalca ali ponudnika storitve.

Policija poudarja, da je vsak poseg v spolno nedotakljivost kazniv, žrtve pa pri prijavi kaznivega dejanja ne nosijo nobene krivde. Prijava takšnih dejanj je ključna za zaščito žrtev in preprečevanje ponavljanja kaznivih ravnanj.

