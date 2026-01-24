  • Delo d.o.o.
IZPRIJENI MANEVER V SPLITU

Pohotnež poklical Uber, nato pa voznika zvlekel do grma in ga šokiral s ponudbo

Voznik je pobegnil, napadalec pa končal na sodišču.
Fotografija je simbolična. FOTO: Ina Fassbender, Afp
Fotografija je simbolična. FOTO: Ina Fassbender, Afp
A. G.
 24. 1. 2026 | 13:41
2:27
Kot poroča Dalmatinski portal, je Občinsko sodišče v Splitu obsodilo 38-letnega Splitčana na pogojno zaporno kazen petih mesecev zaradi neprimernih dejanj, ki jih je izvršil nad voznikom Uberja. Kot je zapisano v sodbi, je moški sredi noči prek aplikacije naročil vozilo, vendar ne zaradi prevoza. Ko je voznik prispel na dogovorjeno mesto, se mu je potnik oglasil v angleščini in ga prosil za pomoč pri prtljagi, ki naj bi bila v bližnjem grmu. Ko se je voznik približal, ga je 38-letnik zgrabil za mednožje in izrekel v angleškem jeziku: »Prosim, ti lahko pof*** k***?«

Čeprav se je voznik skušal umakniti proti svojemu vozilu, je obtoženi nadaljeval z neprimernim vedenjem in vztrajno zahteval oralni spolni odnos. Vozniku je nazadnje uspelo pobegniti, primer pa je prijavil policiji. Sodišče je takšno ravnanje opredelilo kot kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost – pohotno dejanje – ter mu izreklo pogojno zaporno kazen v trajanju petih mesecev. V sodbi je zapisano, da bo kazen spremenjena v zaporno, če bo obtoženi v omenjeenm roku storil novo kaznivo dejanje.

Obsojeni ima pravico do ugovora; v tem primeru bi se postopek nadaljeval z glavno obravnavo pred sodiščem, poroča Slobodna Dalmacija.

Nasveti policije v takšnih primerih

Policija svetuje, da v primeru kakršnegakoli spolnega nadlegovanja ali napada posamezniki ravnajo na naslednji način:

  • Takoj se umaknite na varno in prekinite stik z osebo, če je to mogoče.
  • Jasno in glasno izrazite nestrinjanje ter odločno zavrnite neprimerno vedenje.
  • Pokličite policijo na številko 113 takoj, ko ste na varnem, ali zaprosite za pomoč mimoidoče.
  • Ne brišite morebitnih dokazov (sporočila, klici v aplikaciji, lokacija, oblačila), saj so lahko pomembni za nadaljnji postopek.
  • Dogodek čim prej prijavite policiji, tudi če se vam zdi, da ni prišlo do hujšega dejanja.
  • Če ste voznik ali delate prek platform, obvestite tudi delodajalca ali ponudnika storitve.

Policija poudarja, da je vsak poseg v spolno nedotakljivost kazniv, žrtve pa pri prijavi kaznivega dejanja ne nosijo nobene krivde. Prijava takšnih dejanj je ključna za zaščito žrtev in preprečevanje ponavljanja kaznivih ravnanj.

