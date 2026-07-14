Polepšala vrt in dobila kazen, ker investitorji niso držali obljube, sta to storila sama

Mislila sta, da delata dobro delo, zdaj pa jima grozi visoka denarna kazen. Britanska upokojenca Hilary in Christopher Garner sta zanemarjen kos zemlje ob hiši v naselju Coxs Close v kraju Hallow pri Worcestru spremenila v cvetoč vrt. Na približno trikrat tri metre veliko zemljišče sta posadila cvetje, evkaliptus, češnje in velik japonski javor. Za ureditev sta iz svojega žepa odštela več kot 820 evrov. Namesto pohvale sta prejela pisma družbe Ground Solutions UK Ltd, ki v imenu investitorja skrbi za zemljišče. Podjetje od njiju zahteva, naj rastline odstranita in površino povrneta v prvotno stanje. Če tega ne bosta storila sama, naj bi izvajalci delo opravili namesto njiju, zakoncema pa poslali račun v višini približno 1120 evrov.

Hilary, 82-letna upokojena profesorica, ne skriva ogorčenja. »Zdi se kot lov na čarovnice. Tega preprosto ne razumeva,« je povedala. Kot je pojasnila, je bila njuna hiša med zadnjimi zgrajenimi na posestvu, ob nakupu pa naj bi jima zagotovili, da bo ob njej raslo divje cvetje. »Ker tam ni bilo ničesar, sva se odločila zavihati rokave. Ta košček zemlje naj bi bil skupen in naj bi se raztezal ob živi meji do sosedov,« pripoveduje. Najbližji sosedje naj bi vrt podpirali, mlajši par iz soseščine pa naj bi jima celo dejal, da je več lepega cvetja vedno dobrodošlo. A eden se je zaradi cvetočih rastlin pritožil.

Takole je zdaj videti prej zanemarjena zaplata zemlje.

Zakonca bi morala rastline odstraniti

Zakonca sta se v novo naselje preselila avgusta 2024, pisma upravljavca pa naj bi začela prejemati septembra 2025. Hilary je povedala, da za vzdrževanje skupnih površin vsako leto plačujeta približno 376 evrov. »Spraševala sva, komu ta denar sploh plačujeva. Vrt nikogar ne ovira, zato sva bila popolnoma osupla, ko so nama sporočili, da bodo vse odstranili in nama izstavili račun,« je dejala.

Zakonca bi morala rastline odstraniti do 22. junija, a tega nista storila. Christopher, 84-letni nekdanji strokovnjak za zavarovalniške zahtevke, je odločen, da ne bosta popustila. »Za zdaj vztrajava pri svojem. Zanimivo bo videti, ali bodo res imeli pogum, da pridejo in vse odstranijo,« je odločen.nV podjetju Ground Solutions odgovarjajo, da zemljišče še vedno pripada investitorju in da pravila prepovedujejo sajenje na skupnih površinah brez predhodnega dovoljenja. Direktor podjetja Mike Pett je potrdil, da so zakoncema pisali petkrat. Po njegovih besedah želijo doseči sporazumno rešitev, rastline pa bi lahko presadili na zasebno zemljišče para.