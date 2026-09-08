Poplave prinesle ribe, ki so jedle ljudi?! Oblasti opozarjajo: ne lovite, ne kupujte, ne jejte jih

Po strahovitih poplavah, ki so konec avgusta prizadele Nepal, se je v indijskih rekah pojavila še ena nenavadna posledica katastrofe. V indijski zvezni državi Bihar, kamor poplavne vode iz Nepala pritekajo po rekah Gandak in Kosi, ribiči iz vode vlečejo ribe, kakršnih tamkajšnji prebivalci doslej niso poznali. Nekatere so nenavadno velike, druge nenavadnega videza. Od kod so prišle in katere vrste so, še ni jasno. Siloviti poplavni valovi so jih lahko odnesli iz njihovih običajnih življenjskih okolij, pa tudi iz akvarijev, ribnikov, jezer in drugih vodnih površin ter jih prinesli daleč stran.

A nenavadni ulovi so lahko tudi nevarni. Indijske oblasti so izdale opozorilo prebivalcem, naj ne lovijo, ne kupujejo, ne prodajajo in ne jedo neznanih oziroma nenavadnih rib, ki so jih našli v poplavnih vodah. Ribe same po sebi sicer naj ne bi bile strupene, večja nevarnost je lahko v tem, da so prišle v stik z ostanki človeških teles, ki jih je glede na ogromno število pogrešanih oseb in človeških trupel, ki so plavala v rekah, zelo veliko. Poleg tega, da bi se nenavadne ribe v indijskih rekah hranile s človeškim mesom, so se lahko tudi s strupenimi odplakami, poginulimi živalmi, razpadajočimi organskimi snovmi ter različnimi bakterijami in drugimi povzročitelji bolezni.

Poleg tega, da bi se nenavadne ribe lahko hranile s človeškim mesom, so se lahko tudi s strupenimi odplakami in poginulimi živalmi.

Opozorilo so zaostrili tudi po poročilih o ljudeh, ki naj bi po zaužitju nekaterih nenavadnih rib zboleli. Med omenjenimi težavami so bili bruhanje, driska, bolečine v trebuhu, vrtoglavica in težave z dihanjem.

Posebno pozornost je pritegnil goonch, velik sladkovodni som, ki živi tudi v reki Trishuli v Nepalu in lahko doseže več kot dva metra v dolžino. Zaradi navade, da se zadržujejo v bližini območij, kjer opravljajo tradicionalne kremacije, se jih drži sloves rečnih pošasti, mrhovinarjev in celo ljudožercev, nedavne poplave pa so jih pri tem verjetno še spodbudile.

V zadnjih dneh iz Biharja poročajo prav o izjemno povečanem številu teh ljudožerskih somov, pred katerimi indijske oblasti še prav posebej opozarjajo, naj jih ne jedo, če nočejo z njimi jesti tudi človeških ostankov. S. N.