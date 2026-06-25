Poročila se je z lutko in zanjo porabila tisoče evrov: »Ljudje so me obsojali, da sem nora« (VIDEO)

Lucie (24) je mlada Francozija, ki je začela kupovati predmete z likom Mami Nanami in hitro ustvarila impresivno zbirko, ki vključuje plišaste lutke, akrilne figurice, umetniška dela in celo kartonski izrez v naravni velikosti. To jo je stalo vrtoglavih 2.000 dolarjev (okoli 1.800 evrov). Vendar je bila Mami za Lucie sestavni del življenja, zato jo je nosila s seboj povsod.

Srečno poročena ...

Mlada ženska je razkrila, da jo pogosto označujejo za »noro«, potem ko se je poročila s svojim najljubšim risanim likom, in priznava, da jo je javno izkazovanje ljubezni stalo tisoče evrov. V trenutku, ko je Lucie pristala na Japonskem, se je njeno življenje za vedno spremenilo. Štiriindvajsetletnica se je takoj zaljubila v tamkajšnjo kulturo, ljudi, predvsem pa v like iz mange. Tako zelo jo je vse skupaj očaralo, da je začela še pred študijem učiti jezik, med študijem pa je nekaj časa preživela na Japonskem. Ko se je prilagajala živahnemu življenju v Tokiu, je spoznala ljubezen svojega življenja. Par se je poročil na skromni slovesnosti, a obstajala je ena težava – njena »žena« ni resnična oseba.

Lucie je svojo strast do mange odkrila med svojim prvim potovanjem leta 2015. V drugem letniku fakultete leta 2021 je opazila plakat za anime serijo »Rent-a-Girlfriend«, v kateri je njena bodoča žena eden glavnih likov. Serija spremlja zgodbo tokijskega študenta in njegovih romantičnih dogodivščin.

»Še nikoli prej nisem gledala romantičnih animejev in postala sem popolnoma obsedena,« je pisarniška delavka povedala za What’s The Jam. »Ampak lik Mami me je resnično pritegnil. Čeprav je bila v seriji nekakšna zlobnica, sem občudovala njeno samozavest. Druge like je imela v dlani, kar me je neverjetno pritegnilo. Že od najstniških let sem vedela, da sem lezbijka, in preprosto nisem mogla nehati misliti nanjo.«