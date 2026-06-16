Poslovnež padel v morje, našli so ga po 7 dneh! Rešili so ga rakci in lastni urin

Dopust na otoku Hainan si je 40-letni kitajski poslovnež Qin Jianping zagotovo predstavljal drugače. Ko se je 27. maja zvečer odločil za sprehod po plaži, je namreč padel v morje. Visoki valovi so ga odnesli 10 kilometrov od obale. V začetku junija sta ga golega in neodzivnega našla ribiča. Kitajec je med sprehodom ob obmorskem jezu namreč stopil na odvržen olupek, spodrsnilo mu je in padel je v vodo. Ker s seboj ni imel telefona, ni mogel poklicati na pomoč. Ker nikoli prej ni plaval v morju, si je slekel hlače, se sezul in si snel celo uro in prstan, da ga dodatna teža ne bi vlekla navzdol. »Nisem se mogel dotakniti dna, ogromni valovi pa so me vedno znova potiskali naprej. Vsakič, ko sem zaplaval za meter proti obali, so me valovi odnesli za tri ali štiri metre nazaj. Nikakor nisem mogel priplavati nazaj,« se je spominjal.

Kmalu je našel bojo in se je oprijel, vse dokler ga niso rešili. Sledila sta mukotrpna dneva, saj je brez spanca in hrane začel halucinirati. Do takrat mu je obala že zdavnaj izginila izpred oči. Ponoči, ko so temperature padle, se je poskušal ogreti z uriniranjem nase. »Zvil sem se v klobčič in se po svojih najboljših močeh trudil ohraniti ta kanček toplote.« Peti dan je zagledal oranžno navigacijsko bojo z veliko penasto podlago, polno morskih rakov v velikosti nohta. Pojedel jih je približno 80 surovih. Majhni raki so postali njegova edina hrana, dokler ga niso rešili. Da bi pogasil žejo, je poskušal piti morsko vodo in svoj urin, poroča Independent.

Sedem dni po tem, ko ga je odneslo, sta ga 10 kilometrov od obale našla ribiča iz Chengmaija. Ko sta mu podala kos lesa, da ga zvlečeta na barko, je bil že tako bloden, da je mislil, da se dotika podboja vrata, medtem ko ga vabijo prijatelji. Na barki sta mu ribiča očistila rane, mu dala vodo, ga preoblekla v sveža suha oblačila in ga v roku ure in pol prepeljala na obalo. Jianpinga so nato sprejeli v bolnišnico in ga po dveh dneh na intenzivni negi premestili na običajen oddelek. Čeprav je trpel zaradi hude dehidracije in okužbe kože, so bili njegovi vitalni znaki stabilni, so povzeli na portalu 24ur. »Preiskave so pokazale tudi vnetje prebavil – najverjetneje, ker je jedel surove rake,« je pojasnil zdravnik. »A če jih ne bi, bi verjetno umrl.«