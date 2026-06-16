  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEVERJETNA ZGODBA

Poslovnež padel v morje, našli so ga po 7 dneh! Rešili so ga rakci in lastni urin

Približno 10 kilometrov od obale sta ga na koncu našla ribiča.
Valovi so ga povlekli v morje. Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec

Valovi so ga povlekli v morje. Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec

Zgodilo se je na otoku Hainan. FOTO: Cheunghyo/Getty Images

Zgodilo se je na otoku Hainan. FOTO: Cheunghyo/Getty Images

Preiskave so pokazale vnetje prebavil, najverjetneje zaradi surovih rakcev. Simbolična fotografija. FOTO: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters

Preiskave so pokazale vnetje prebavil, najverjetneje zaradi surovih rakcev. Simbolična fotografija. FOTO: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters

Valovi so ga povlekli v morje. Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec
Zgodilo se je na otoku Hainan. FOTO: Cheunghyo/Getty Images
Preiskave so pokazale vnetje prebavil, najverjetneje zaradi surovih rakcev. Simbolična fotografija. FOTO: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters
I. R.
 16. 6. 2026 | 08:20
2:48
A+A-

Dopust na otoku Hainan si je 40-letni kitajski poslovnež Qin Jianping zagotovo predstavljal drugače. Ko se je 27. maja zvečer odločil za sprehod po plaži, je namreč padel v morje. Visoki valovi so ga odnesli 10 kilometrov od obale. V začetku junija sta ga golega in neodzivnega našla ribiča. Kitajec je med sprehodom ob obmorskem jezu namreč stopil na odvržen olupek, spodrsnilo mu je in padel je v vodo. Ker s seboj ni imel telefona, ni mogel poklicati na pomoč. Ker nikoli prej ni plaval v morju, si je slekel hlače, se sezul in si snel celo uro in prstan, da ga dodatna teža ne bi vlekla navzdol. »Nisem se mogel dotakniti dna, ogromni valovi pa so me vedno znova potiskali naprej. Vsakič, ko sem zaplaval za meter proti obali, so me valovi odnesli za tri ali štiri metre nazaj. Nikakor nisem mogel priplavati nazaj,« se je spominjal.

Kmalu je našel bojo in se je oprijel, vse dokler ga niso rešili. Sledila sta mukotrpna dneva, saj je brez spanca in hrane začel halucinirati. Do takrat mu je obala že zdavnaj izginila izpred oči. Ponoči, ko so temperature padle, se je poskušal ogreti z uriniranjem nase. »Zvil sem se v klobčič in se po svojih najboljših močeh trudil ohraniti ta kanček toplote.« Peti dan je zagledal oranžno navigacijsko bojo z veliko penasto podlago, polno morskih rakov v velikosti nohta. Pojedel jih je približno 80 surovih. Majhni raki so postali njegova edina hrana, dokler ga niso rešili. Da bi pogasil žejo, je poskušal piti morsko vodo in svoj urin, poroča Independent.

Sedem dni po tem, ko ga je odneslo, sta ga 10 kilometrov od obale našla ribiča iz Chengmaija. Ko sta mu podala kos lesa, da ga zvlečeta na barko, je bil že tako bloden, da je mislil, da se dotika podboja vrata, medtem ko ga vabijo prijatelji. Na barki sta mu ribiča očistila rane, mu dala vodo, ga preoblekla v sveža suha oblačila in ga v roku ure in pol prepeljala na obalo. Jianpinga so nato sprejeli v bolnišnico in ga po dveh dneh na intenzivni negi premestili na običajen oddelek. Čeprav je trpel zaradi hude dehidracije in okužbe kože, so bili njegovi vitalni znaki stabilni, so povzeli na portalu 24ur. »Preiskave so pokazale tudi vnetje prebavil – najverjetneje, ker je jedel surove rake,« je pojasnil zdravnik. »A če jih ne bi, bi verjetno umrl.«

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Qin JianpingposlovnežmorjeribičiKitajskanesrečadehidracijarakci
ZADNJE NOVICE
08:14
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Zakaj domači sirupi včasih splesnijo: kriva je lahko povsem običajna napaka

Najpogosteje tako pripravljamo smrekove in borove vršičke, bezgove cvetove, trpotec, meto, meliso in različno sadje.
Alenka Kociper16. 6. 2026 | 08:14
08:00
Lifestyle  |  Izlet
POČITNIŠKA MALHA

Prigrizki na poti

Pogosti spremljevalci potovanj – predvsem daljših – so tudi različni prigrizki. Pravilno izbrani so lahko del uravnotežene prehrane. O tem, katere priporoča in katere odsvetuje, smo se pogovarjali z nutricionistko Mojco Cepuš iz Befita.
16. 6. 2026 | 08:00
08:00
Novice  |  Slovenija
OBREKOVANJE?

Sodni epilog odprtega pisma: kdo je res krnil ugled knjižnice

Suzana Lukovnjak je bila oproščena obrekovanja. Sodišče je sicer ugotovilo hudo erozijo odnosov znotraj ustanove.
Andrej Bedek16. 6. 2026 | 08:00
07:50
Bulvar  |  Domači trači
JURE JAMNIK

Psiholog, komik, oče: kako slovenska spletna senzacija usklajuje družino, hipnozo in slavo

Glede svoje službe je zelo skrivnosten, njegovi posnetki pa dosegajo na stotisoče ogledov.
Petra Kalan16. 6. 2026 | 07:50
07:41
Novice  |  Slovenija
OBISK V TUJINI

Stevanović za tri dni odpotoval iz Slovenije, družbo mu dela tudi Meira Hot

Predsednik DZ Zoran Stevanović začenja obisk v Srbiji.
16. 6. 2026 | 07:41
07:40
Novice  |  Slovenija
MINEŠTRIJADA

Najboljšo so skuhali mojstri iz Srbije

Mednarodna mineštrijada je pritegnila kar 17 ekip. Najbolj veseli Sugardaddys, najbolj urejeni Italijani.
Oste Bakal16. 6. 2026 | 07:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Najdražja napaka prvega leta podjetništva

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE V HRBTU

Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
9. 6. 2026 | 08:46
Novice  |  Slovenija
POČITNIŠKA MALHA

Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
8. 6. 2026 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRB ZA VARNOST

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 10:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZASE

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Namesto gimnazije izbrala traktor in motorko (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Promo
Razno
ZDRAVJE

Poškodba zadnjih stegenskih mišic: dogaja se tudi rekreativcem

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki