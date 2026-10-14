Posnetek balkanske poroke obkrožil splet, zaradi obleke se je vnela burna razprava (VIDEO)

Tudi na balkanskih porokah, kjer lahko dogajanje pogosto uide izpod nadzora, obstajajo nekatera nenapisana pravila. Eno izmed njih je, da svatinje ne bi smele nositi belih oblek, s katerimi bi lahko zasenčile nevesto. Toda posnetek z ene od balkanskih porok, ki se širi po družbenih omrežjih, je sprožil burno razpravo zaradi obleke ene od gostij, čeprav ta sploh ni bila bela.

Gostja pritegnila ogromno pozornosti

Posnetek je bil objavljen s pripisom: »Vsaj v beli obleki ni prišla, da bi zasenčila nevesto.« Na njem je mogoče videti nevesto, ki pleše z gostjo, katere obleka je nemudoma pritegnila pozornost spletnih uporabnikov. Čeprav je s posnetka razvidno, da se nevesta v družbi prijateljice zabava, so številni komentatorji prepričani, da je bila izbira obleke za takšno priložnost neprimerna.

Pod objavo so se hitro zvrstili številni komentarji. »Vulgarno, grozno, neprimerno za poroko,« je zapisal eden od uporabnikov, drugi pa je pripomnil: »Obleko je oblekla narobe.« Nekateri so bili še ostrejši. »Lahko bi prišla kar gola,« se je glasil eden od odzivov, medtem ko je nekdo drug komentiral: »Ta ima več fotografij z gosti kot nevesta.«

Med komentarji ni manjkalo niti šaljivih pripomb. »Tisto noč je bil sklenjen en zakon, razpadlo pa jih je pet,« je zapisal eden od uporabnikov. Drugi se je pošalil na račun naramnice obleke: »Daj mi moč te naramnice!« Nekateri pa so celo podvomili o pristnosti posnetka. »Naj mi nekdo potrdi, da je to umetna inteligenca,« je zapisal eden od komentatorjev.

Je bila obleka res neprimerna za poroko?

Objava, ki jo je delil črnogorski fotograf Boban Vuletić, je sprožila razpravo o tem, kaj je primerno obleči na poroko in kje je meja med drzno izbiro oblačil ter pretiravanjem. Medtem ko so številni spletni uporabniki kritizirali videz gostje, je treba poudariti, da nevesta na posnetku deluje sproščeno in se med plesom očitno zabava. Ali jo je prijateljičina obleka sploh motila, ni znano.