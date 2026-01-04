  • Delo d.o.o.
VESELA NEVESTA

Posnetek je postal hit: nevesta v poročni obleki hitela k avtomobilu in navdušeno plesala (VIDEO)

Sodeč po zapisu, ki je dodan k videu, se je zgodilo nekje v Šibeniku.
Za nevesto je nepozaben dan. FOTO: zaslonska slika/TikTok/studio.gaspar
Za nevesto je nepozaben dan. FOTO: zaslonska slika/TikTok/studio.gaspar
M. J.
 4. 1. 2026 | 19:38
 4. 1. 2026 | 19:46
1:18
Fotograf in snemalec za poroke iz Studia Gaspar je na družbenem omrežju TikTok objavil zanimiv posnetek z enega poročnega slavja, ki je hitro zaokrožil po spletu. Na njem lahko vidimo nevesto v športnih copatih, kako hiti do avtomobila, s katerim se je nato odpeljala naprej. Med potjo je tekla in poplesavala na cesti, med tem pa so ji druga vozila trobila. Verjetno je šlo za svate, saj je trobljenje z vozili na tem prostoru nekaj tradicionalnega. O tem posnetku je pisalo tudi več hrvaških spletnih portalov.

K videu, ki je objavljen na TikToku, je dodan tudi zapis: »Kaj ti bo, če ni vsaj malo nora.« Sodeč po objavi, se je vse skupaj dogajalo nekje v Šibeniku. V videu se vrti priljubljena hrvaška pesem Šibenik, ki jo izvajata glasbenika Vojko V in Peki. Ljudje pa so nad njim navdušeni. »Ma toppp,« je zapisala ena oseba, druga nevesti sporoča »da bi bila celo življenje tako srečna«, tretja pa je zapisala »naj jo spremlja sreča skozi celotno življenje.«

