Posnetek, ki odmeva! Ali mame na plaži res takole obsojajo vsepovprek? (VIDEO)

Hrvaška igralka Nina Čudić se je odpravila na plažo in ob tem delila šaljivi posnetek z opisom: »Mame, ko obsojajo brez kakršnegakoli razloga«. V posnetku se je tako razgovorila o mamah, ki začnejo obsojati takoj, ko pridejo na plažo. Pa naj gre za cene, tujo zagorelost ali izbiro kopalk.

Gledalci so komentirali: »Nisem mama, ampak se vsekakor vidim«, »Ali nismo vsi takšni«, »Haha, dobesedno je tako!«, »Moja bivša tašča na morju 24/7.«

Ali vas takšne obsodbe spominjajo na vaše mame, znance oziroma ste se v objavi morda celo prepoznali?