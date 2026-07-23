Posnetek, ki odmeva! Ali mame na plaži res takole obsojajo vsepovprek? (VIDEO)

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Hrvaška igralka Nina Čudić se je odpravila na plažo in ob tem delila šaljivi posnetek z opisom: »Mame, ko obsojajo brez kakršnegakoli razloga«. V posnetku se je tako razgovorila o mamah, ki začnejo obsojati takoj, ko pridejo na plažo. Pa naj gre za cene, tujo zagorelost ali izbiro kopalk.
Gledalci so komentirali: »Nisem mama, ampak se vsekakor vidim«, »Ali nismo vsi takšni«, »Haha, dobesedno je tako!«, »Moja bivša tašča na morju 24/7.«
Ali vas takšne obsodbe spominjajo na vaše mame, znance oziroma ste se v objavi morda celo prepoznali?
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