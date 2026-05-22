Posnetek vznemiril potrošnike: »Kakšno mleko je to?!« (VIDEO)

Po družbenih omrežjih kroži posnetek trajnega mleka, ki je videti precej gostejše in bolj elastično, kot bi to mleko sploh smelo biti. Na posnetku je videti osebo, ki mleko zliva v pomivalno korito, v nekem trenutku pa se curek mleka spremeni v gosto, elastično nit.

Posnetek je sprožil številne komentarje. Medtem ko so nekateri ugibali, za kakšno napako pri proizvodnji ali skladiščenju bi lahko šlo, so se drugi raje pošalili. Eden od komentarjev se tako glasi: »Opravičujemo se potrošnikom, mleko je bilo od bika in ne od krave.«