Potujete v ZDA na SP? Teksaški zakon o umetnih penisih znova v središču pozornosti

Svetovno prvenstvo v nogometu je skoraj tu, z njim pa tudi resno potovalno opozorilo britanskega zunanjega ministrstva za angleške navijače, ki potujejo v Združene države Amerike. Gre za opozorilo, ki vključuje zelo nenavaden primer, kako se lahko v ZDA zapletete zaradi pravil in predpisov – zloglasnega teksaškega »zakona o umetnih penisih«.

V opozorilu, izdanem v torek, 19. maja, je ministrstvo poudarilo pomembnost poznavanja in spoštovanja tako lokalnih državnih kot tudi zveznih zakonov, pri čemer se državni zakoni pogosto razlikujejo od države do države.

Fotografija je simbolična. FOTO: Luis Acosta Afp

Teksaški »zakon o umetnih penisih«

Ker ima vsaka zvezna ameriška država svoj sklop zakonov in predpisov, je pomembno, da jih ne kršite. Zloglasni zgodovinski teksaški »zakon o umetnih penisih« posebej izstopa kot primer tega, kaj morate upoštevati. Uradno znan kot 'Texas obscenity statute' ureja distribucijo, promocijo in prodajo »obscenih materialov« po celotnem Teksasu. Ena najbolj nenavadnih podtočk zakona pa določa omejitev števila umetnih penisov, ki jih lahko posedujete.

Število je omejeno na pet, pri čemer je »šest ali več obscenih naprav ali identičnih oziroma podobnih obscenih predmetov« že preveč – zakon namreč »domneva«, da jih posedujete z namenom nadaljnje prodaje, kot določa teksaška zakonodaja.

Bi vam zaradi šestih umetnih penisov izgnali?

Resničnost je takšna, da ne – vsaj ne več. Leta 2008 je ameriško prizivno sodišče prepoved razveljavilo. Razglašena je bila za protiustavno na podlagi štirinajstega amandmaja ameriške ustave. Tako zakon sicer še vedno obstaja in ga lahko najdete v lokalnih pravnih knjigah, vendar gre za primer, ko je posredovala zvezna vlada, ker je zakon kršil pravice ameriških državljanov. Vseeno pa ta primer dobro kaže, kako pomembno je preveriti drobni tisk ter biti pozoren tudi na nenavadna in bizarna pravila.

Če se odpravljate na Svetovno prvenstvo v nogometu, je zdaj pravi čas, da osvežite znanje o lokalnih zakonih, poroča LADbible.