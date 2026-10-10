Povodni konj je na medenih tednih zgrabil njenega moža in ga potegnil pod vodo: »Stisnila sem pest in ga začela udarjati ...« (VIDEO in FOTO)

Ameriška zakonca Sam in Anna McKee si bosta poročno potovanje v Bocvano zapomnila za vse življenje, vendar iz povsem drugačnih razlogov, kot sta si predstavljala. Romantično pustolovščino sredi afriške divjine je namreč prekinil silovit napad povodnega konja, ki je Sama zgrabil s čeljustmi in ga potegnil pod vodno gladino. Njegovo življenje je pomagala rešiti žena, ki se je v obupu z golimi rokami lotila več ton težke živali. O pretresljivi izkušnji, ki se je zgodila septembra lani, sta zakonca spregovorila v britanski televizijski oddaji Good Morning Britain. Njuno zgodbo je pred tem objavil tudi ameriški časnik Cascadia Daily News.

Sam in Anna iz ameriške zvezne države Washington sta se poročila na plaži na Portugalskem, deset dni pozneje pa uživala na safariju v delti reke Okavango v Bocvani. Med izletom sta se z vodnikom vkrcala v tradicionalni ozek čoln, izdolben iz drevesnega debla, imenovan mokoro. Sprva je vse potekalo mirno, nato pa so se oddaljili od preostale skupine in zašli v globlji del vode, ki so se mu nameravali izogniti. Sam je povedal, da so jih vodniki že pred odhodom opozorili na povodnega konja, ki so ga opazili v daljavi. Območju, kjer se je zadrževal, naj se zato ne bi približevali. Toda med plovbo je nenadoma zaslišal glasno pljuskanje in oglašanje živali. Ko se je obrnil, je zagledal povodnega konja, ki se je s široko odprtimi čeljustmi približeval zadnjemu delu čolna.

Njegova prva misel je bila, da ne sme pasti v vodo. Z obema rokama se je oprijel robov čolna, vendar je žival v naslednjem trenutku silovito udarila vanj. Povodni konj ga je zgrabil za trup in ga potisnil pod gladino. »Sprva sem imel toliko adrenalina, da nisem čutil posebne bolečine. Občutil sem le nepredstavljivo silo. Najbližje, s čimer bi jo lahko primerjal, je prometna nesreča,« se je spominjal 31-letnik. Moč udarca je iz čolna vrgla tudi Anno in vodnika. Ko je Anna priplavala na površje, je pred seboj zagledala prizor, ki ga ne bo nikoli pozabila. Njen mož je nemočno ležal v čeljustih ogromne živali.

Sam in Anna FOTO: Posnetek zaslona YouTube

»Stisnila sem pest in ga začela udarjati«

Anna je priznala, da se v prvih trenutkih sploh ni mogla zavedati, kaj se dogaja. Prepričana je bila, da bo njen mož umrl. Nato je prevladal nagon. »V tistem trenutku sem lahko izbirala med begom in bojem. Izbrala sem boj,« je povedala. Namesto da bi se umaknila na varno, je stekla proti živali. Stisnila je pesti in začela udarjati povodnega konja, ki je njenega moža še vedno držal v čeljustih. Žival je nazadnje popustila prijem in se umaknila. Anna je izkoristila priložnost in hudo poškodovanemu možu pomagala proti obali, še preden bi povodni konj lahko ponovno napadel. Sam je šele pozneje izvedel, kako se je žena spopadla z živaljo. Ko se je znašel zunaj vode, pa je hitro ugotovil, da so njegove poškodbe izjemno resne. Poskušal se je premakniti proti Anni, vendar ga leva noga ni ubogala. Ob pogledu na njegove poškodbe se je Anna znova zbala najhujšega. Tokrat nevarnosti ni več predstavljala žival, temveč možnost, da mož zaradi hudih poškodb ne bo dočakal zdravniške pomoči.

Reševanje se je zaradi odročnosti območja in tehničnih zapletov močno zavleklo. Sam je več kot 13 ur čakal na protibolečinska zdravila, do bolnišnice v sosednji Južnoafriški republiki pa je prispel šele približno 18 ur po napadu. Njegove poškodbe bi lahko bile usodne. Povodni konj mu je hudo poškodoval trebušno votlino, utrpel je zlome reber in vretenc, globoko rano na nogi ter veliko odprto rano na hrbtu. Potreboval je nujno operacijo trebuha, po kateri so mu rano zaprli z 20 kirurškimi sponkami. Nekaj časa je bil priključen na respirator, hranili pa so ga po sondi. Kljub obsežnim poškodbam in dolgotrajnemu čakanju na pomoč je preživel. Sledili so tedni bolnišničnega zdravljenja in meseci fizioterapije. Domov sta se zakonca lahko vrnila šele konec oktobra 2025.

Sama je čakalo dolgo okrevanje. FOTO: Posnetek zaslona YouTube

Danes, dobro leto po napadu, Sam še vedno občuti bolečine, vendar se je njegovo stanje občutno izboljšalo. Med okrevanjem je odkril tudi novo strast – lončarstvo. Svoje izdelke prodaja, izkupiček pa namenja nakupu rolk za otroke iz socialno šibkejših okolij. Zakonca, ki se poznata že od najstniških let in sta skupaj približno 14 let, sta o svoji izkušnji napisala tudi knjigo, za katero še iščeta založnika. Čeprav se je njuno poročno potovanje skoraj končalo s tragedijo, Anna danes predvsem poudarja, kako hvaležna je, da sta oba živa. »Sam je moj najboljši prijatelj. Zaljubila sva se že v srednji šoli in neizmerno sem hvaležna, da bova lahko skupaj preživela še več časa,« je povedala.