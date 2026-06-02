MODNI SPODRSLJAJ

Pozabila obleči športni nedrček za skok s padalom in nasmejala milijone (VIDEO)

Uporabniki so v komentarjih dobesedno jokali od smeha.
Ko inštruktor odpre padalo, sunek potisne trakove opreme navzgor – in z njimi vred njeno oprsje. FOTO: Zajem Zaslona Tiktok
N. P.
 2. 6. 2026 | 14:35
Svoj prvi skok s padalom je Južnoameričanka Chanell 't Zand končala z neprecenljivo (in precej zabavno) lekcijo. Šestindvajsetletnica je novembra 2025 skočila z letala po poetu z letališča Zorg en Hoop v svoji domovini Surinamu, pri tem pa se ji ni niti sanjalo, da bo njena modna 'napaka' postala viralni hit. V videoposnetku, ki ga je aprila objavila na TikToku, Chanell pada skozi zrak pred čudovito kuliso modrega neba. A ko njen inštruktor odpre padalo, trakovi opreme potisnejo njene prsi navzgor proti vratu. Ker je celotno situacijo sprejela z obilo humorja, je posnetek opremila z napisom: »Nasvet za skok s padalom: oblecite športni modrček.« Uporabniki so v komentarjih dobesedno jokali od smeha: »A to sta bili tvoji zračni blazini za nujne primere?«, »Zakaj sta se odprli še onidve?« in »Oprosti, ampak tole je neprecenljivo,« so le nekateri od komentarjev.

Chanell je za kasneje za medije povedala, da sama sploh ni opazila ničesar nenavadnega, dokler ji njen inštruktor Bob Draijer po skoku ni pokazal posnetka. Pojasnila je, da je bila pred skokom sicer navdušena, a je poskušala izklopiti vsa čustva, da si ne bi premislila ali se prestrašila. V glavi je imela popolno praznino in o ničemer ni razmišljala. Ko je video objavila, je potihoma slutila, da bi lahko postal viralen. Veselila se je zabavnih odzivov splete skupnosti in ni bila razočarana. Če so jo komentarji pošteno nasmejali, ji je bilo obenem tudi v veliko čast, da je nasmejala milijone ljudi. Povedala je, da ji v težkih življenjskih trenutkih niso pomagali le vera in bližnji, ampak tudi zabavni videoposnetki na spletu. Zato ji sporočila ljudi, ki jim je s posnetkom polepšala dan, pomenijo ogromno.

