Poznate ta festival? Obmetavajo se z jajci in moko, pokajo tudi petarde

Eden najzabavnejših festivalov na svetu Els Enfarinats poteka v španskem mestu Ibi. Tam vsako leto 28. decembra priredijo ulično bitko, katere posebnost je orožje, s katerim se ulični pretepači spopadajo. Sodelujoči, oblečeni v vojaške kostume, se med seboj obmetavajo z jajci in moko, pokajo tudi petarde. Sodelujoči na cesti ustavljajo domačine in zahtevajo denar – kdor ne daruje, ga zasujejo z omenjenimi živili. Festival, ki poteka v provinci Alicante, je star več kot 200 let in sovpada z dnevom nedolžnih.

Pomokani terorizirajo meščane, dokler se ti ne uprejo.

Celotno dogajanje je pravzaprav zaigran prevzem mestne oblasti. Okoli dvajset moških, ki nosijo vojaške uniforme in imajo obraze pobarvane v svetle barve, že zjutraj izvoli svojega župana. Takoj zatem sprejmejo absurdne zakone ter jih izvajajo ves dan. Pomokani ali Els Enfarinats državljane, ki jih ne ubogajo, kaznujejo z denarno kaznijo. Ko imajo meščani vsega dovolj, se uprejo. Vmeša se opozicija in boji se začnejo. Med bitko udeleženci mečejo vreče moke, na stotine jajc, petard in pisanih dimnih bomb. Na koncu so vsi prekriti z debelim testom. Neobvezna, a zelo koristna oprema udeležencev bojev so zaščitna očala. Ob 17. uri se mesto ponovno združi; dnevni župan da dovoljenje za začetek plesa, ki pomeni konec kaosa.

Zjutraj izvolijo lažnega župana in vpeljejo nova pravila.

Prebivalci Ibija izvedejo niz tradicionalnih plesov v plesni dvorani, Els Enfarinats zbrane kazni darujejo lokalni dobrodelni organizaciji, čistilna ekipa pa se zbere, da bi odstranila jajca in moko s cest. Tradicija je opomin na dogodek, znan kot pokol nedolžnih: v Novi zavezi je zapisano, da je dal kralj Herod pobiti vse dojenčke dečke, vključno s svojim sinom, da bi odstranil Jezusa. Slavljenci na Ibiju uporabljajo lažni državni udar v spomin na biblijsko tragedijo. Delno naj bi imel festival tudi bolj zabavne korenine, rimske Saturnalije.